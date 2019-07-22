Ankara Konut Projeleri 2019

Ankara konut projeleri 2019 Ankara’da konut sahibi olmak isteyen kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir. Gerek iyi bir yatırım yapmak isteyen kimseler gerekse de ihtiyaçlarını karşılayarak ev sahibi olmak isteyen kimseler Ankara’da yapılmış veya yapımı devam eden kapsamlı projelere büyük ilgi göstermektedir. Türkiye’de satılan konut sayısında İstanbul’dan sonra ikinci sırada bulunan Ankara arzu ettiğiniz tüm imkanları bir arada bulabileceğiniz kapsamlı konut projeleriyle taleplerinize cevap vermektedir.

Ankara 2019 En Güncel Konut Projeleri

Ankara’nın farklı ilçelerinden talep edilen özelliklere ve istenilen lokasyona göre birçok farklı proje seçeneğine ulaşılabilen en güncel konut projeleri bu alanda ihtiyaçların karşılanmasına cevap vermektedir. Ankara konut projeleri fiyatları projenin kapsamı, projenin bağlı bulunduğu lokasyon, ödeme şartları gibi pek çok özelliğe bağlı olarak değişmektedir. Ankara’da yoğun ilgi gören en güncel konut projelerinden bazıları şunlardır:

Evrensel Yaşam Ankara projesi; Çayyolunda çevre yoluna çok yakın bir lokasyonda 18 katlı olarak inşa edilen bu projede dairelerin tamamı 4+1 şeklinde net 219 ile 238 metrekare arasında değişen tasarımlarla müşteriler ile buluşturulmaktadır. Evrensel Yaşam projesinde kiler, kış bahçesi, vestiyer, çamaşır ve giyinme odaları ile modern bir iç dizayn planlanmakta çevreye hakim olan proje dış yapısı içinizi ferahlatmaktadır.

İzciler Vadi Bağlıca konut projesi; Ankara Etimesgut’ta 192 daireden oluşan ve proje kapsamında 15 706 metrekarelik geniş bir alana konumlandırılacak olan yeşil alan, oyun parkı, otopark, spor tesisleri ile bu projenin 2023 yılında sahiplerine teslim edilmesi amaçlanmaktadır. Ankara Üniversitesi’nin yeni sağlık kampüsüne çok yakın konumda olan İzciler Vadi Bağlıca tamamı net 208 metrekarelik 4+1 dairelerden oluşmaktadır.

Hittown Ankara projesi; Ankara Yenimahalle’de 4 blok ve 586 daireden oluşan Hittown projesi Atatürk Olimpiyat Parkı’nın hemen yanında yükselecek olup İstanbul yolu metro durağına çok yakın bir mesafededir. Hittown projesinin 2019 ortalarında tamamlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında 6 farklı tipte daire sahiplerini beklemekte 62 adet mağaza, sosyal yaşam alanları, yürüyüş parkurları, spor ve fitness salonları ve otopark alanlarıyla bu proje oldukça dikkat çekmektedir.

Ankara Kampanyalı Konut Projeleri

Ankara kampanyalı konut satışlarında da emlak alanında önde gelen firmaların sunmuş olduğu cazip avantajlarla ev sahibi olmak isteyenlere fırsatlar yaratmaktadır. Uygun fiyatlarla sahip olunabilecek konut kampanyalarından bazıları şunlardır:

Sinpaş Marina Ankara projesi; Ankara Çankaya konut projeleri arasında oldukça önemli bir konumda bulunan Sinpaş Marina 405.000 TL’den başlayan fiyatlarla 60 aya varan vade ve yıllık 0,98 faiz oranıyla oldukça tercih edilmektedir. Çankaya Oran’da Turan Güneş Bulvarı üzerinde merkezi bir konumda yer alan Sinpaş Marina projesi, 69 metrekareden 444 metrekareye değişen daire boyutlarında ve daire tiplerinde ikisi 39 birisi ise 44 kattan oluşan üç blok şeklinde inşa ediliyor. Toplam 2.518 konuttan oluşacak Sinpaş Mairna adına yakışır bir şekilde kumsal ve marinası ile sosyal alanlardan yaşam alanlarına her türlü imkana sahip dizaynı ile arzu ettiğiniz konuta sahip olmanıza aracılık edecektir. 2019 yılında da konut satışlarına devam eden Sinpaş Marina’nın ilk etabı olan Eymir Panorama konutları sahipleriyle buluşturulmaktadır.

Mahall Ankara projesi; Türkerler Holding güvencesiyle Ankara Çankaya’da Eskişehir yolu üzerinde yükselen bu proje merkezi konumu ve hemen taşınmaya hazır işyeri ve konut projeleriyle dikkat çekmektedir. %10 indirim ve %10 peşinat ödeyerek 0,98 faiz oranı ile sahip olunabilen bu projede konut, yaşam, iş, alışveriş ve eğlence alanları modern yapılar şeklinde yükselmektedir. Farklı metrekare ve tiplerde 246 konut ile hizmet veren Mahall Ankara 7/24 güvenlik, açık ve kapalı otopark, yüzme havuzu, sauna, fitness salonu, güneşlenme terası ve sosyal alanlarıyla Ankara konut projeleri 2019 arasında adından söz ettirmektedir.

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