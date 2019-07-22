Ankara'nın En İyi Kahvaltı Mekanları

İster hafta içinde olsun isterseniz hafta sonunda Ankara’nın en iyi kahvaltı mekanları kahvaltı severlerin yoğun ilgisiyle karşılaşmaktadır. Gerek açık büfe kahvaltı seçenekleri gerekse de geniş serpme menüleriyle hizmet veren Ankara’daki en bilindik ve kaliteli mekanlar dışarıda hoşça vakit geçirmek isteyenlere hitap etmektedir.

Ankara Kahvaltı Tavsiyeleri

Ankara’nın başkent olması ve öğrenci sayısından tutunda nüfus yoğunluğunun fazlalığı sebebiyle birçok yerde kahvaltı mekanı bulmak mümkündür. Ankara kahvaltı tavsiye arasında her bütçeye hem damak tadına uygun lezzetlerle vatandaşlar gittikleri kahvaltı mekanlarını kahvaltı severlere tavsiye etmektedir. Ankara’da en çok tavsiye edilen mekanlar şunlardır:

Big Chefs Ankara; Ankara ve İstanbul’da şubeleri bulunan Big Chefs Ankara Yenimahalle’de hizmet veriyor. Fiyatlar normalden biraz yüksek olsa da midenize bayram ettirecek menemenler, yumurtalı ekmek ve omletler ile ailecek hoşça vakit geçirebilirsiniz.

Yeşilçam Turkuaz Bahçe; Hamamönü’nde son zamanlarda ün kazanmış mekanların başında gelen Yeşilçam Turkuaz Bahçe menemeninden kahvaltısına ünlü mekanlar arasında yer almıştır. Hamamönü’nde yöresel Hatay lezzetlerine ait geniş menülere ulaşabilir ve Yeşilçam sinemasının ünlü oyuncularına ait fotoğraflara bu mekanda sıkça rastlayabilirsiniz.

Papazın Bağı; Kuleli sokak, Çankaya lokasyonunda hizmet veren bu mekan kahvaltının yanında bira içebileceğiniz farklı bir konseptle sizleri karşılıyor. Tarihinde daha önce bir papaza ait olan bu yer yazın bahçeli kışın ise kapalı mekanıyla özel anlar biriktirmek isteyenlere hitap ediyor. İster en güzel gözlemeler ile sıcak bir çay ısmarlayabilir, isterseniz de menemen ve serpme kahvaltı menüsü ile Papazın Bağı’nda güzel vakit geçirebilirsiniz.

Ankara Açık Büfe Kahvaltı Yapılacak Yerler

Ankara kahvaltısı 2019 konusunda açık büfe kahvaltı keyfi yaşamak isteyenler özellikle hafta sonlarında en iyi kahvaltı mekanlarına ilgi göstermektedir. Hafta sonunda güzel bir deneyim yaşayabileceğiniz açık büfe kahvaltı mekanları şunlardır:

Seyir Kafe; Beşevler’de Bahriye Üçok Caddesi’nde bulunan Seyir Kafe Ankaralılar tarafından oldukça bilinmekte ve gidenler çevresine mutlaka bu mekandan bahsetmektedir. Gerek hafta içinde gerekse hafta sonunda Seyir Kafe’de açık büfe kahvaltı seçeneklerinden faydalanmak mümkündür. Birçok farklı lezzeti tadabileceğiniz geniş menüsü ve her daim sınırsız portakal suyuyla Seyir Kafe uygun fiyatlarla sizlere hizmet vermektedir.

Zeytuni; Güvenevler Mahallesi, Esenlik Sokak, Çankaya’da hizmet veren Zeytuni yöresel kahvaltı yapmak isteyenleri haftanın her günü ağırlamaktadır. Doğal ürünler ile lezzetli bir kahvaltı yapmak isteyen Ankaralılar serpme menüsüyle Zeytuni’de kahvaltı yapabilmektedir.

Cafemiz; Gaziosmanpaşa Mahallesi Arjantin Caddesi’nde uzun zamandır ticari hayatına devam eden Cafemiz geniş açık büfe kahvaltı seçenekleriyle hizmet veriyor. Ankaralıların özellikle şık dekorasyonuyla bildiği Cafemiz, ailecek gidilebilecek mekanlar arasındadır. Çocukların oynayabileceği ön bahçe ve içerideki şık dekorlar içinizi ısıtmaktadır. Cafemiz, açık büfe kahvaltı ücretleri konusunda ortalamanın üzerinde olsa da Ankara’nın en iyi kahvaltı mekanları arasında kendisine yer bulmaktadır.

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