Ankara'nın En İyi Mekanları

Ankara’da gerek nüfus yoğunluğunun fazla olması gerekse de öğrenci sayısının fazlalığından dolayı birçok kafe ve restoran bulunmakta Ankara'nın en iyi mekanları vatandaşlara kaliteli hizmet vermektedir. Ankara’da Kızılay ve çevresinde hemen hemen her sokakta bir kafeye, restorana ve kahvaltı yapılacak bir mekana rastlamak mümkünüdür. Bununla birlikte en güzel lezzetleri herkesçe bilinen meşhur mekanlarda yok değildir. İstenilen tarzda ve bütçeye uygun olarak Ankara’da yemek yeme ve güzel mekanlarda hoşça vakit geçirebilmek mümkündür. Ankara’nın en ünlü lezzetleri ve en bilinen tatları Ankara’nın kökleşmiş mekanları arasındaki liderliği kimseye kaptırmamaktadır.

Ankara’nın En İyi Yemek Yeme Mekanları

Bir yerde en iyi mekan neresidir diye sorulunca ilk akla gelen konuların en başında yemek yeme mekanları gelmektedir. Ankara en iyi yemek mekanları kendine has lezzetleri ve Ankara’ya özel sunumuyla arzu ettiğiniz gastronomi zenginliğine hemen hemen her yerde ulaşmanıza aracılık etmektedir. Ankara’nın belki de ilk 5’e girebilecek uygun bütçeli mekanları şunlardır:

Özçelik Aspava; Ankara ile özdeşleşmiş Aspava restoranları Ankara’nın birçok yerinde görmek mümkün olmakla birlikte Küçükesat’ta sakin bir konumda bulunan Özçelik Aspava 7 gün 24 saat açık olması ve kendine has lezzetleriyle Ankara’dan izler taşımaktadır. Ankara dürümünün üzerine salça sosu dökülerek servis edilmesi, cacık, salata, yayık ayran, soslu patates, irmik helvası ve semaverde çay gibi eşsiz ikramlı menüsüyle damaklarınızı tatlandıran Aspava bir anlamda Ankara’nın da sembolüdür.

Kıtır; Tunalı Hilmi Caddesinde Kuğulu Park’ın hemen yanında bulunan Kıtır kumpirinin kalitesi ve hizmetteki güler yüzlülüğü ile Ankara’nın en iyileri arasındadır. Alkollü olan bu mekan yıllardır değişmeyen lezzeti ile her kesimden insanın uğrak yeridir.

Kokoreç için Atatürk Orman Çiftliği; Ankaralılar gerek öğlen saatlerinde gerekse de gece yarılarında Atatürk Orman Çiftliği’nde bulunan kokoreççilere yoğun ilgi göstermektedir. Dumanlarının insanlarını acıktırdığı kokoreç tezgahlarından bir kere yiyenler bir daha başka yerde aynı tadı bulamamaktadır.

Tavacı Recep Usta; Ankara Emek, Parkvadi ve Ümitköy’deki meşhur restoranlarıyla Tavacı Recep Usta Ankara’da en güzel et menülerini sizler için hazırlamaktadır. Geniş menüsü ve hiçbir zaman boş bulamayacağınız mekanlarıyla ciğerden mumbara ete dair her şey Tavacı Recep Usta restoranda yenmektedir.

Çukurağa Sofrası; Emek Çankaya adresinde yalnızca tek şubesiyle hizmet veren Çuğurağa restoran gerek mezelerinin bolluğu ve kalitesi gerekse de çeşit çeşit karışık ızgara çeşitleriyle özellikle hafta sonlarında dolup taşmaktadır. Yemek sonrası semaverde çay keyfi, dondurmalı irmik helvası ise Çukurağa Sofrası’nın unutulmaz mekanlar arasında yer almasını sağlamaktadır.

Ankara’da En İyi Kafeler

Ankara’nın öğrenci popülasyonunun fazla olması ve birçok memurun Ankara’da yaşaması sebebiyle şömineli kafeler Ankara başta olmak üzere birçok kafe vatandaşlara hizmet vermektedir. Ankara’nın gidilmesi tavsiye edilen en iyi kafeleri şunlardır:

Cafe des Cafes; Tunalı Hilmi Caddesi üzerinde bulunan Cafe des Cafes vetan dostu menüleri, bahçesi ve farklı lezzetleri bir araya getiren çeşitleriyle hem sakinlik arayanları hem de yurt dışında bir kafede hizmet alıyor hissi uyandırmaktadır. Güler yüzlü hizmeti ve kalitesiyle Cafe des Cafes Ankara’da mutlaka görülmesi gereken mekanlardandır.

Kakule; Ankara Çankaya’da Kızılırmak Caddesi’nde hizmet veren Kakule Kafe incirli cheesecake ve en özel kahveleriyle hizmet vermektedir. Kakule’de farklı lezzetlerin tadına bakabilir, arkadaş ve dostlarınızla iç ferahlayan mekanda hoşça vakit geçirebilirsiniz.

Bosco; Emek’te 8. Caddede hizmet veren Bosco gerçek tramisu lezzetiyle Ankara’da buluşmak isteyenlerin ortak mekanı konumundadır. Roma döneminden kalma hissi veren mekan sizi İtalya sokaklarında dolaşıyor hissi uyandıracak klasik ve orman meyveli çeşitleri ve geniş menüsüyle Bosco Ankara'nın en iyi mekanları arasında kendine yer bulacaktır.

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