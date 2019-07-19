Ankara Optimum Outlet’te Açık Hava Panayırı Başlıyor
Ankara Optimum Outlet, 20 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği Açık Hava Panayırı ile ziyaretçilerine yazın en eğlenceli aktivitelerini bir arada sunacak.
Dolu dolu programıyla Ankara Optimum Yaz Festivali kapsamında birbirinden eğlenceli ve her kitleye hitap eden etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.
20 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek “Açık Hava Panayırı”nda her yaştan ziyaretçi birbirinden renkli atölyeler, sürpriz etkinlikler ve farklı lezzetleri bir arada bulacak.
Ankara Optimum’da hafta sonu dolu dolu geçecek!
Ankara Optimum misafirleri Singer iş birliğiyle gerçekleşecek dikiş atölyelerinde ise günlük hayatta ihtiyaçları olacak ürünleri diledikleri gibi üretmeyi öğrenecek. 20-21 Temmuz’da 14:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz düzenlenecek “Seyahat Çantası’’ yapım atölyesinde katılımcılar, çantalarını tasarlarken keyifli vakit geçirecek.
TRT Çocuk’un sevilen çizgi film kahramanları İbi ve Arkadaşları ise 20 ve 21 Temmuz’da minik izleyicileri ile buluşacak. Eğlenceli etkinlikleriyle keyifli vakit yaşatacak İbi ve Arkadaşları tüm minik dostlarını 13:00 – 15:00 – 17:00 saatlerinde Ankara Optimum AVM’de bekliyor.
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|1. Alanyaspor
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|Takımlar
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|1. Adana Demirspor
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|2. Adanaspor
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|3. Akhisar Bld.Spor
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|5. Altınordu
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|8. Boluspor
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|9. Bursaspor
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|10. Eskişehirspor
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|11. Fatih Karagümrük
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|12. Giresunspor
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|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
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|15. Menemen Belediyespor
|0
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|16. Osmanlıspor
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|17. Ümraniye
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|18. İstanbulspor
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|1. Bournemouth
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|3. Aston Villa
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|4. Brighton
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|5. Burnley
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Leicester City
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|10. Liverpool
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|11. Man City
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|12. M. United
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|13. Newcastle
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|14. Norwich City
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|15. Sheffield United
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|16. Southampton
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|17. Tottenham
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|18. Watford
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|19. West Ham
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|20. Wolverhampton
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|Takımlar
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|1. Athletic Bilbao
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|2. Atlético Madrid
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|3. Barcelona
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|4. Celta de Vigo
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|5. Deportivo Alaves
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|6. Eibar
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|7. Espanyol
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|8. Getafe
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|9. Granada
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|10. Leganés
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|13. Osasuna
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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