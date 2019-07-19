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Ankara Optimum Outlet’te Açık Hava Panayırı Başlıyor

Ankara Optimum Outlet, 20 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği Açık Hava Panayırı ile ziyaretçilerine yazın en eğlenceli aktivitelerini bir arada sunacak.

Etkinlik 19.07.2019, 09:38 Tuğçe Hanım
Ankara Optimum Outlet’te Açık Hava Panayırı Başlıyor

Dolu dolu programıyla Ankara Optimum Yaz Festivali kapsamında birbirinden eğlenceli ve her kitleye hitap eden etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

20 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek “Açık Hava Panayırı”nda her yaştan ziyaretçi birbirinden renkli atölyeler, sürpriz etkinlikler ve farklı lezzetleri bir arada bulacak.

Yaz aylarının vazgeçilmez etkinliği açık hava sineması film tutkunlarını sevilen yapımlar ile buluştururken, çocuklar ise tatilin keyfini şişme oyun parkında çıkaracak. Panayırdaki tüm etkinlikler 14.00 ile 22.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Ankara Optimum’da hafta sonu dolu dolu geçecek!

Ankara Optimum misafirleri Singer iş birliğiyle gerçekleşecek dikiş atölyelerinde ise günlük hayatta ihtiyaçları olacak ürünleri diledikleri gibi üretmeyi öğrenecek. 20-21 Temmuz’da 14:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz düzenlenecek “Seyahat Çantası’’ yapım atölyesinde katılımcılar, çantalarını tasarlarken keyifli vakit geçirecek.

TRT Çocuk’un sevilen çizgi film kahramanları İbi ve Arkadaşları ise 20 ve 21 Temmuz’da minik izleyicileri ile buluşacak. Eğlenceli etkinlikleriyle keyifli vakit yaşatacak İbi ve Arkadaşları tüm minik dostlarını 13:00 – 15:00 – 17:00 saatlerinde Ankara Optimum AVM’de bekliyor.

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