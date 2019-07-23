Son Dakika
Bugün Neler Yaşandı, 22 Temmuz Günün Özeti
FETÖ’cü 41 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
İdlib’de Ölü Sayısı 31’e Yükseldi
Somali’de Yaşanan Patlama'da: 10 Ölü
Somali'de Şiddetli Patlama!
İçişleri Bakanlığı: Bingöl’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Tehditlerle Bir Yere Varamayacaklarını Anlayan Yunanlılardan Çağrı
İnsanoğlunun Ay'a İnişinin 50. Yıl Dönümü Google'da Doodle Oldu! İşte Google’dan Apollo 11 Doodle Sürprizi!
Bugün Neler Yaşandı? 17 Temmuz 2019 Günün Özeti Haberleri
Son Dakika: YKS Sonuçları Açıklandı

Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri

Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri, Ankara Sıkça Kullanılan İlçeler, Ankara’nın Merkezi Semtleri,

Etkinlik 23.07.2019, 00:40 Emir Yılmaz
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri

Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri

Ankara’nın ilçeleri ve semtleri çok yoğun ve karmaşık görünmesine rağmen kendi içinde büyük bir düzeni bulunmaktadır. Ankara halen gelişmekte ve genişlemekte olan bir şehir olup büyüme yaşayan şehirler arasında yer almaktadır. Birçok üniversiteye ev sahipliği yapan Ankara’da çok sayıda genç nüfus bulunmakta olup Ankara’nın dinamikliğini ve hızlı bir yapısı olmasını korumaktadır. Ankara’da bir il bulunmakta olup toplamda 18 ilçesi, 13 mahallesi ve 29 semti bulunmaktadır. Ankara’nın merkez semtleri olduğu gibi sadece yerlisi tarafından kullanılan semt ve mahalleleri de bulunmaktadır. Ankara geniş bir yüzölçümüne sahiptir ve bu neden ile de birçok devlet işi için kişiler Ankara’nın farklı yerlerine gitmek zorunda kalmaktadır.

Ankara Sıkça Kullanılan İlçeler

Ankara büyük bir şehir olup toplam güncel nüfusu ise 5.445 milyon kişiye ulaşmıştır. Bu nüfusu ile İstanbul’dan sonra en kalabalık şehri oluşturmaktadır. Ankara’nın merkezi ilçeleri şu şekildedir;

  • Altındağ
  • Çankaya
  • Etimesgut
  • Gölbaşı
  • Mamak
  • Keçiören
  • Sincan
  • Yenimahalle
  • Pursaklar
  • Akyurt

Ankara’nın merkezi ilçelerini oluşturmaktadır. Ankara’nın merkezi ilçelerinin ise önemli semtleri bulunmakta olup her ilçenin her semti merkezi bir konum oluşturmamaktadır. Ankara’nın her bir ilçesi farklı bir işleyişe göre ayrılmıştır. Bu ilçeler turistlerin de büyük bir ilgisini çekmekte ve Ankara’daki nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleri de işaret etmektedir.

Ankara’nın Merkezi Semtleri

Ankara’nın ilçeleri gezilecek yerlerine göre de ayrılmakta olup birçok ilçenin gezilip görülecek yerleri birbirinden farklıdır. Gölbaşı daha sakin bir yeri işaret ederken Çankaya ise en yoğun bölge olmaktadır. Ankara’nın merkezi semtleri ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Altındağ
  • Hasköy
  • Ulus
  • Kızılay
  • 100. Yıl
  • Yenişehir
  • Esat
  • Bahçelievler
  • Maltepe
  • Çayyolu
  • Dikmen
  • Karataş
  • Çubuk
  • Etimesgut
  • Göksu
  • Elvankent
  • Eryamanevleri
  • Etlik
  • Mamak
  • Pursaklar
  • Yenikent
  • Ahievran
  • Sincan
  • Plevne
  • Çarşı
  • Temelli
  • Atatürk Orman Çiftliği
  • Batıkent
  • Ostim
  • İvedik
  • Balgat
  • Bilkent
  • Zafertepe
  • Abidinpaşa
  • Akdere
  • Boğaziçi
  • Güvere
  • Esertepe
  • Lalahan
  • Samanpazarı
  • Aydınlıkevler

Gibi bölgeler ise merkezi semtleri oluşturmaktadır. Ankara’nın merkezini Çankaya ilçesi oluşturmakta olup birçok üniversite, eğlence mekanı ve devlet binaları Çankaya’da yer almaktadır. Ankara ilçeleri ve semtleri büyük bir nüfusa sahiptir.

#Ankaranın İlçeleri ve Semtleri #Ankara Sıkça Kullanılan İlçeler #Ankaranın Merkezi Semtleri
Yorumlar (0)
18°
açık
Namaz Vakti 23 Temmuz 2019
İmsak 03:44
Güneş 05:31
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:19
Yatsı 21:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@