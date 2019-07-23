Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri, Ankara Sıkça Kullanılan İlçeler, Ankara’nın Merkezi Semtleri,
Ankara’nın İlçeleri ve Semtleri
Ankara’nın ilçeleri ve semtleri çok yoğun ve karmaşık görünmesine rağmen kendi içinde büyük bir düzeni bulunmaktadır. Ankara halen gelişmekte ve genişlemekte olan bir şehir olup büyüme yaşayan şehirler arasında yer almaktadır. Birçok üniversiteye ev sahipliği yapan Ankara’da çok sayıda genç nüfus bulunmakta olup Ankara’nın dinamikliğini ve hızlı bir yapısı olmasını korumaktadır. Ankara’da bir il bulunmakta olup toplamda 18 ilçesi, 13 mahallesi ve 29 semti bulunmaktadır. Ankara’nın merkez semtleri olduğu gibi sadece yerlisi tarafından kullanılan semt ve mahalleleri de bulunmaktadır. Ankara geniş bir yüzölçümüne sahiptir ve bu neden ile de birçok devlet işi için kişiler Ankara’nın farklı yerlerine gitmek zorunda kalmaktadır.
Ankara Sıkça Kullanılan İlçeler
- Altındağ
- Çankaya
- Etimesgut
- Gölbaşı
- Mamak
- Keçiören
- Sincan
- Yenimahalle
- Pursaklar
- Akyurt
Ankara’nın merkezi ilçelerini oluşturmaktadır. Ankara’nın merkezi ilçelerinin ise önemli semtleri bulunmakta olup her ilçenin her semti merkezi bir konum oluşturmamaktadır. Ankara’nın her bir ilçesi farklı bir işleyişe göre ayrılmıştır. Bu ilçeler turistlerin de büyük bir ilgisini çekmekte ve Ankara’daki nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleri de işaret etmektedir.
Ankara’nın Merkezi Semtleri
Ankara’nın ilçeleri gezilecek yerlerine göre de ayrılmakta olup birçok ilçenin gezilip görülecek yerleri birbirinden farklıdır. Gölbaşı daha sakin bir yeri işaret ederken Çankaya ise en yoğun bölge olmaktadır. Ankara’nın merkezi semtleri ise şu şekilde sıralanabilir;
- Altındağ
- Hasköy
- Ulus
- Kızılay
- 100. Yıl
- Yenişehir
- Esat
- Bahçelievler
- Maltepe
- Çayyolu
- Dikmen
- Karataş
- Çubuk
- Etimesgut
- Göksu
- Elvankent
- Eryamanevleri
- Etlik
- Mamak
- Pursaklar
- Yenikent
- Ahievran
- Sincan
- Plevne
- Çarşı
- Temelli
- Atatürk Orman Çiftliği
- Batıkent
- Ostim
- İvedik
- Balgat
- Bilkent
- Zafertepe
- Abidinpaşa
- Akdere
- Boğaziçi
- Güvere
- Esertepe
- Lalahan
- Samanpazarı
- Aydınlıkevler
Gibi bölgeler ise merkezi semtleri oluşturmaktadır. Ankara’nın merkezini Çankaya ilçesi oluşturmakta olup birçok üniversite, eğlence mekanı ve devlet binaları Çankaya’da yer almaktadır. Ankara ilçeleri ve semtleri büyük bir nüfusa sahiptir.
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|6. Fenerbahçe
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|7. Galatasaray
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|10. Göztepe
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|11. Kasımpaşa
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|12. Kayserispor
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|13. Konyaspor
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|14. Çaykur Rizespor
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|5. Altınordu
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|7. Balıkesirspor
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|8. Boluspor
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|9. Bursaspor
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|10. Eskişehirspor
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|11. Fatih Karagümrük
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|12. Giresunspor
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|14. Keçiörengücü
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|15. Menemen Belediyespor
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|16. Osmanlıspor
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|17. Ümraniye
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|18. İstanbulspor
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|5. Deportivo Alaves
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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