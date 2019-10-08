Antalya'da Uluslararası Yörük Türkmen Toyu

Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki meydanda toplanan yurt dışı ve Türkiye'nin değişik yerlerinden etkinliğe katılan Yörük ve Türkmen dernekleri, develerle davul zurna eşliğinde Dokuma Park'a kadar yürüdü. Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş sırasında birçok kişi temsili Yörük göçüne alkışlarla destek verdi. Dokuma Park'ta tertip edilen eğlence, protokol konuşmaları ile halk oyunları gösterisi ve temsili Yörük düğünü gerçekleşti. Irak Türklerini 26’ncı Uluslararası Yörük Türkmen Toyu’nda 19 yıldır Antalya’da faaliyet gösteren Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği temsil etti. Düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Toyu’na Türk Dünyası birlikte hareket ederek toya farklı bir renk kattı, birlik ve beraberliğe vurgu yaptılar.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Atalarımızı andık, çocuklar ve gençlerle geçmiş ve gelecek arasında güçlü bir gönül köprüsü kurduk" dedi.

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, "Toyumuzu dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde huzur dolu ortamda gerçekleştiriyoruz. Yörük kültürünü vatandaşlara tanıtarak, gelecek kuşakların ilerleyen yıllarda bu etkinliği sürdürmesini hedefliyoruz" dedi. Etkinlik Türk sanat müziği sanatçısı Neslihan Yılmaz konseri ile devam etti. Antalyalılar, Yörük Türkmenler eğlenceli anlar yaşadı.

Etkinliğin 2'nci gününde Antalya Yörükler Derneği Düzlerçamı'nda binlerce Yörük Türkmen ve çok sayıda Antalyalı’yı bir araya getirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Yörükler Derneği'nin Düzlerçamı'nda düzenlediği 26'ncı Uluslararası Yörük Türkmen Toyu'na katıldı. Antalya Yörük İl Hatunu Sibel Gezen ve Dernek Başkanı Abdullah Duman'ın ev sahipliği yaptığı etkinlikte vatandaşlar, Başkan Uysal'a yoğun ilgi gösterdi. Yörüklerin büyük buluşması için Düzlerçamı mesire alanını dolduranlarla tek tek selamlaşan Başkan Uysal, Yörük yaşamı ve kültürünün tanıtıldığı çadır ve stantları da ziyaret etti.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, Yörük kültürünün Türkiye'nin temel taşı, kadim yaşam şekli olduğunu söyledi. “Bu topraklarda bir olmayı, birlik olmayı, insanlarımıza kendi kimliklerini öğreten Yörük kültürü ve felsefesi devam ettiği sürece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ülkemiz güvende olacaktır. Ülkemizin geleceği ile ilgili endişe etmeye mahal olmayacaktır” dedi.

Düzlerçamı piknik alanında yapılan Toy’da, geleneksel törenle ilk kez kadın bir Yörük Bey'i taçlandı. Sibel Gezen Yörük İl Hatunu ilan edildi. Düzlerçamı piknik alanında gerçekleştirilen toyda halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Aşık atışmalarıyla devam eden toy Türk Halk Müziği sanatçıları Çağlar Yağız ve Ömer Çandır’ın konseri katılımcıları coşturdu. Yörük kültürünün her rengiyle yaşatıldığı toyun son günündeki etkinliklere yurt dışı ve Türkiye'nin dört bir yanından binlerce Yörük Türkmen katıldı. Düzlerçamı'nı panayır alanına çeviren Yörük Türkmenleri, kültürlerini doyasıya yaşadı.