“ART/AN/LAR” Sergisi 5 Ekim’ de Kuytu Artline’da

Kuytu Artline 10 sanatçının katılımıyla “ART/AN/LAR” Resim Sergisi’ne kapılarını açıyor. Sanatı bir ifade aracı olarak kullanmayı tercih eden; “an”ları sanat aracıyla tartışan, tartışılan, anlamlandıran ya da bir değere dönüştüren ve bu anlayışı yaşam biçimi olarak eserleriyle ortaya koyan 10 sanatçı, 5 Ekim 2019 Saat 18’de Kuytu Artline galerisinde izleyicilerle buluşuyor.

Bu etkinlikle dayanışmanın, fark edip fark edilmenin ve bu sayede paylaşmanın sonucu olarak sanat, sanatçı ve sanat alımlayıcılarının etkileşimde bulunacağı bir ortamın sağlanması amaçlanmaktadır. İnsan genellikle, yaşamış olduğu anılarla, hatıralarla geçmişe duyduğu güzel zamanların etkisine sığınmıştır. İnsanın hatıraları; aslında ruhunda beliren izlerin, kendine baktığı bir aynanın yansımasının özetle kendinden artanların kara kutusunu oluşturmaktadır. Sanat, kendinden artanları yansıtmak isteyen insanın her dönemdeki yegâne aracı konumunda olmuştur. Sanatçıların da duygularının sanat eserine dönüşüm süreci işte tam olarak bu içsel birikimlerinin izleriyle gerçekleşmiştir. Sanatçıların birlikte bir paylaşım oluşturduğu sergi, bu duygu paylaşımının izleyicileri de kucaklayacağı ve onlara kendilerinden bir şeyler bulacağı bir atmosfere davet etmektedir.

Sanatın bütünleştirici etkisiyle bir araya gelen eserlerin yer alacağı sergide sanatçıların farklı tekniklerle uyguladığı pek çok eser izleyiciyle buluşacak. Sergi 25 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.