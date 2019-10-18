Son Dakika
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek”
Nuri Pakdil vefat etti
Tel Abyad’da Ermeni kilisesi güvende
Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde EYP ve tuzaklayıcılar temizlenmeye başladı
Binlerce kişi Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi

ATO standına Interfresh Eurasia'da yoğun ilgi

Anadolu'nun ürünleri ATO Standından sergilendi.

Etkinlik 18.10.2019, 14:20 Tuğçe Hanım
ATO standına Interfresh Eurasia'da yoğun ilgi

Ankara Ticaret Odası (ATO), bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Antalya’daki Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı’na Ankara Ticaret Borsası (ATB) ve Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) ile birlikte stant açarak katıldı. Başkent’in sebze ve meyve ürünlerinin sergilendiği standa, yerli ve yabancı alım heyetleri yoğun ilgi gösterdi.

Fuara, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı temsilen ATO Yönetim Kurulu üyesi Halil İlik, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı ve ATO Meclis Üyesi Ceyhan Gündüz ve ATO 18 No’lu Sebze ve Meyveciler Meslek Komitesi’nden Meclis Üyesi Yusuf Şimşek katıldı.

Ankara’nın sebze ve meyve üretimini uluslararası alanda tanıtmak, pazar oluşturmak, ihracatını artırarak, Anadolu’nun ürünlerinin Dünya’ya açılmasını sağlamak amacıyla stant açılan fuarda, büyükelçilikler ve yurt dışı temsilcileri alım heyetleri olarak katıldı. Heyetlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirildi.

banner62
#anadolu #ankara ticaret odası #Interfresh Eurasia #etkinlik
Yorumlar (0)
22°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
İmsak 05:32
Güneş 06:56
Öğle 12:39
İkindi 15:41
Akşam 18:12
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@