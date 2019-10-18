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ATO standına Interfresh Eurasia'da yoğun ilgi
Anadolu'nun ürünleri ATO Standından sergilendi.
Etkinlik 18.10.2019, 14:20 Tuğçe Hanım
Ankara Ticaret Odası (ATO), bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Antalya’daki Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı’na Ankara Ticaret Borsası (ATB) ve Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) ile birlikte stant açarak katıldı. Başkent’in sebze ve meyve ürünlerinin sergilendiği standa, yerli ve yabancı alım heyetleri yoğun ilgi gösterdi.
Ankara’nın sebze ve meyve üretimini uluslararası alanda tanıtmak, pazar oluşturmak, ihracatını artırarak, Anadolu’nun ürünlerinin Dünya’ya açılmasını sağlamak amacıyla stant açılan fuarda, büyükelçilikler ve yurt dışı temsilcileri alım heyetleri olarak katıldı. Heyetlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirildi.
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