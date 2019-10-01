Autofest, 5-6 Ekim'de yine AnkaMall'de

ECE Türkiye tarafından yönetilen ve 20. yılını kutlayan, Ankara’nın en seçkin alışveriş merkezlerinden ANKAmall, bu yıl da Ankara’nın en heyecanlı festivali Autofest’e ev sahipliği yapıyor.

5-6 Ekim tarihleri arasında ANKAmall’da kapılarını açacak olan ve otomobil adına her şeyi içerisinde barındıran festival bu yıl yine dolu dolu geçecek. En yeni tasarımların, lüks ve spor otomobillerin, modifiyeli otomobillerin, klasik otomobillerin ve farklı motosikletlerin sergileneceği festival, bu yıl da birbirinden renkli görüntülere sahne olacak.

‘’7’den 70’e herkes için otomobil tutkusu’’ mottosu ile yola çıkan festivalde paha biçilemez değerde koleksiyonerlerin garajında duran klasik otomobillerden Türkiye’nin en hızlı süper spor otomobillerine kadar birbirinden özel ve farklı araçlar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Bütün soruların cevapları bu festivalde

Otomobil sporları bölümünde ralliden off-roada, dragdan drifte kadar birçok yarış otomobili pilotları eşliğinde sergilenirken Ankara otomobil Sporları Kulübü (ANOK) ve Ankara Doğa Sporları ve Off-road Kulübü (ANDOFF) da ziyaretçilerin otomobil sporları konusundaki merakını giderecek. Ayrıca TOSFED’e (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) bağlı gözetmen kurulu olan AGK da (Ankara Gözetmen Kurulu) stant açarak yarışlarda görev almak isteyenleri bu konuda bilgilendirecek.

Devletin önemli kuruluşları yine bu festivalde

Otomobil dünyasını ziyaretçilerle buluşturan festivalde toplumu bilinçlendirme çalışmaları kapsamında önemli kurumlar da yer alıyor.

Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da JÖAK (Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı) ziyaretçilerle buluşacak. Zırhlı araçların yanı sıra tırmanma duvarı ile miniklerin gönlünü fethedecek olan JÖAK, kahraman Türk ordusundaki hizmetleri hakkında bilgilendirme yapacak.

JÖAK dışında Emniyet Genel Müdürlüğü halkı bilinçlendirmek için takla, kaza ve alkol simülatörleri ile alanda yer alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı klasik itfaiye araçlarını alanda sergilerken, Zabıta Daire Başkanlığı da açacağı stantta ziyaretçilerin sorularını cevaplayacak.