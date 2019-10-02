Başkent, Güzellik Sektörünü ağırladı

Güzellik sektörünün yeni teknolojileri, güzellik trendleri, ürün ve hizmetleri, Ankara’da buluştu. 141 markanın katılımıyla gerçekleşen fuarda, ülkemizde üretilen ve yurt dışına ihraç edilen güzellik cihazları büyük beğeni topladı. 2020 trendlerinin anlatıldığı söyleşiler, uygulamalı hizmetler renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye’nin en güzel buluşma noktaların biri olan ve TGExpo tarafından düzenlenen “Güzellik ve Bakım Fuarı” 26-29 Eylül tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Türkiye’nin birçok bölgesinden kolay ulaşım sağlanan fuara, farklı illerden sektör profesyonellerinin yoğun ilgisi oldu. Çevre illerin ekonomik sıçrama yapması adına olumlu bir adım atıldığı ve B2B buluşmalarla 10 milyon Euro civarı iş hacmi yaratıldığı belirtildi. Plastik Cerrahların, dermatologların, diyetisyenlerin, kuaförlerin, otel yöneticilerinin ve güzellik merkezlerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, güzellik trendleri, gelişmiş teknolojiler, yeni ürünler, yöntemler ve hizmetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

31. Uluslararası Güzellik & Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa & Wellness Ürün ve Ekipmanları Fuarı, Ankara Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde yapıldı ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran fuarı ziyaret ederek, yerli üretim cihazlar hakkında görüş aldı. Güzellik cihazlarını deneyimleyen Baran, ATO’nun 43 No’lu Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu’ndan sektör hakkında bilgi aldı. Başkenti güzelleştirmek için çalıştırdıklarını söyleyen Ömer Sarıoğlu, katılımcıların hedeflerini gerçekleştirdiğini ve sektörü birleştiren bir organizasyon olduğunu söyledi.

Katılan firmalar ve ziyaretçiler uzun bir aradan sonra Ankara’da ilk kez yapılan fuara katılmaktan memnun olduklarını dile getirdi. Fuarda; Bbglow Kirpik Lifting – Eyüp Gültekin, 2020 Makyaj Trenleri – Corci Makyaj Show, Temel Makyaj Eğitimi - Adil Gök, Kaş Tasarımı Emel Baloğlu, İğneli Epilasyon Eğitimi hakkında Demet Oğuş bilgi verdi. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tuba Hilal Güçlü 2020 Medikal Estetik Trendleri hakkında konuşma yaptı. Sektörün ilgili dernek, oda, federasyonlarından gelen uzmanların yaptığı panel ve Ankara Profesyonel Kuaförlerinin yaptığı "Saç Show" renkli görüntülere sahne oldu.