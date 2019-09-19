Başkentte “19 Eylül Gaziler Günü“ töreni düzenlendi

ANKARA (AA) - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara'da tören düzenlendi.

Ulus'taki Atatürk Heykeli'ne çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin Birinci Dünya Savaşı'nın ardından verdiği mücadele sonucunda bugünkü hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin yolunu açtığını belirtti.

TBMM tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin mimarı, muzaffer ve ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'e, 19 Eylül 1921'de "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanı verildiğini hatırlatan Tandoğan, Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andı.

Tandoğan, Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin de aynı gün kurulduğuna işaret ederek, "19 Eylül Gaziler Günü Kurtuluş Savaşı'nda, 1950'de Kore'de, 1974'te Kıbrıs'ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucusu ve vatandaşların, bütün malul gazilerin kahramanlık ve şeref günüdür." diye konuştu.

Türkiye'nin bugün önceki yıllardan daha fazla terör örgütlerinin tehdidi altında olduğuna dikkati çeken Tandoğan, "Aziz Türk milleti ve onun kahraman ordusu bu hainlere hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Her geçen gün daha da güçlenen, şan ve şeref timsali Türk ordusu dün olduğu gibi yarın da vatanımızın, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır." ifadelerini kullandı.

Törene, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Köksal Ünal ile 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanlığı ile tüm kuvvet komutanlıklarını temsilen askerler katıldı.