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Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, KAÇUV Aile Evi’ni ziyaret etti

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın ihtiyaç sahibi kanserli çocuk ve ailelerine tedavi sırasında ücretsiz fiziksel ve sosyal destekler sağlama hedefiyle kurduğu İstanbul Cerrahpaşa’daki Aile Evi’ni ziyaret etti.

Etkinlik 18.10.2019, 14:43 Tuğçe Hanım
Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, KAÇUV Aile Evi’ni ziyaret etti

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın ihtiyaç sahibi kanserli çocuk ve ailelerine tedavi sırasında ücretsiz fiziksel ve sosyal destekler sağlama hedefiyle kurduğu İstanbul Cerrahpaşa’daki Aile Evi’ni ziyaret etti.

Beşiktaş’ta forma giyen genç ve başarılı futbolcu Umut Nayir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın (KAÇUV) İstanbul Cerrahpaşa’da bulunan Aile Evi’nde çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. Kanser tedavisi gören çocuklarla sohbet eden ve onlara moral veren Nayir, KAÇUV yetkililerinden Vakfın faaliyetleri hakkında da bilgi aldı. Kanser tedavisi gören çocuklarla bir araya gelebildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Umut Nayir, “KAÇUV’un hayata geçirdiği Aile Evi’nin çok kıymetli bir oluşum olduğunu düşünüyorum. Aileler bir yandan çocuklarının hastalığıyla mücadelesine tanık olurken maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle herkesin KAÇUV gönüllüsü ve destekçisi olmaya çağırıyorum.”

KAÇUV’un 2012 yılında faaliyete başlayan Aile Evi, çocuklarının kanser tedavisi nedeniyle şehir dışından İstanbul’a gelmek zorunda kalan ve ekonomik sıkıntı çeken ailelere tedavi sırasında hiçbir ücret ödemeksizin konaklama, gıda, temizlik, sosyal alanlar, mutfak, kısmi giyim, eğitim ve psiko-sosyal destek sağlıyor. 14 odadan oluşan ve bütün odaların ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde dizayn edildiği Aile Evi’de çocuklar için bir oyun odası, oyun bahçesi, ortak alan bir mutfak ve çamaşırhane de hizmet veriyor. Bu yılsonunda açılması planlanan Pendik’teki 2. Aile Evi ise 6 katta, 22 odadan oluşuyor. Her katta 4 aile odası ve en üst katta da büyük bir oyun odasının yer alacağı 2. Aile Evi’nde anneler için atölye alanı, sınıf, bilişim odası ve psikolog odası da bulunacak.

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#Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir #Kanserli Çocuklara Umut Vakfı #İstanbul Cerrahpaşa #aile evi
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