Bilkent Center Marcom Ödülleri”nde platin ödülün sahibi oldu
Dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim ödülleri arasında gösterilen “Marcom Ödülleri”nde Bilkent Center platin ödülün sahibi oldu.
Dünyanın en önemli pazarlama ve iletişim ödülleri arasında gösterilen “Marcom Ödülleri”nde Bilkent Center platin ödülün sahibi oldu.
Dünyanın en köklü ve saygın pazarlama ve iletişim platformlarından AMCP (Association of Marketing and Communication Professionals) tarafından düzenlenen ve her yıl 6 binden fazla projenin yarıştığı “Marcom Ödülleri” sahiplerini buldu.
Tepe Emlak Yatırım tarafından yönetilen, bu yıl yenilenerek birçok markayı bünyesine dahil eden Bilkent Center düzenlediği 3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali ‘Özel Etkinlik’ kategorisinde Platin ödülüne layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.
3. Uluslararası Bilkent Sanat Festivali Bilkent Center’da 27 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında yerli ve yabancı 78 sanatçının katılımıyla gerçekleşti. Rahmi Çöğendez küratörlüğünde düzenlenen festivalde resimden müziğe, dans gösterilerinden tiyatroya kadar birçok sanat dalı ile sanatseverler sanat dolu 9 gün geçirdi.
20. yaşını kutlayan Bilkent Center, düzenlediği etkinlikler ve kente değer katan projeler ile dikkat çekmeye devam ediyor. Yıl içinde Bilkent Sanat Festivali, Ankara Comics& Art Festival, Ankara Kahve Festivali gibi organizasyonlarla binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Bilkent Center Ankara’nın marka değerini yükseltmeye devam ediyor.
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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