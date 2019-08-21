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Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı!

Yüksek performans sağlayan tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour’ın sponsorluğunda düzenlenecek olan Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı.

Etkinlik 21.08.2019, 10:41 Tuğçe Hanım
Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı!
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Yüksek performans sağlayan tasarımlarıyla spor tutkunlarının beğenisini kazanan Under Armour’ın sponsorluğunda düzenlenecek olan Bodrum Yarı Maratonu için geri sayım başladı.

Under Armour Bodrum Yarı Maratonu, 4-5-6 Ekim tarihlerinde spor tutkunlarını bir araya getirecek. Heyecanla beklenen organizasyon; 21K, 10K, 5K ve Minik Mandalinalar Koşuyor parkurlarının yanı sıra; spor söyleşileri, spor festivali, BeatBodrum ve daha bir çok etkinlikle Bodrum’da yazın son günlerinin keyfini doyasıya yaşatacak. Bodrum’da spor turizmine yeni bir soluk getiren Under Armour Bodrum Yarı Maratonu, her yaştan ve düzeyden koşu severi bir araya getirecek.

Bodrum Kalesi’ni selamlayarak başlayacak olan parkurlar, tarihi Myndos Kapısı’na kadar uzanacak. Sahil turu ile deniz havasının eşlik edeceği Under Armour Bodrum Yarı Maratonu, 4 Ekim Cuma akşamı Antik Tiyatro’da spor ve tarihin buluşmasına ev sahipliği yapacak. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşecek olan zumba, strong zumba ve cycling aktiviteleri; katılımcılara unutamayacakları bir deneyim yaşatacak.

Under Armour Bodrum Yarı Maratonu geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki farklı sosyal sorumluluk projesiyle, özel çocuklar ve sokak hayvanları konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor. Sporseverleri bu amaca ortak eden Under Armour Bodrum Yarı Maratonu’nda festivalin ruhunu yansıtan madalyalar, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel çocuklar tarafından tasarlanıp üretiliyor. Bodrum Geçici Hayvan Barınakları ile yapılan iş birliğinde ise; tüylü dostlarımız için mama ve tıbbi malzeme bankası oluşturularak sokak hayvanlarına destek olunması hedefleniyor.

Geçen yıl kontenjanların dolmasıyla birlikte kayıtları bir hafta öncesinde kapanan maratonda, bu yıl 2000 katılımcı olması hedefleniyor. Kayıtlar www.bodrumyarimaratonu.com üzerinden online yapılabiliyor. Web sitesinde otel, restoran, transfer vb ihtiyaçlar için çözüm ortakları yer alıyor.

#Under Armour Bodrum Yarı Maratonu #bodrum #etkinlik #spor #bodrum kalesi #Under Armour
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