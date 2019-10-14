Boyner Kozmetik Festivali başlıyor

Kozmetik alışverişi denince, zengin ürün seçeneği, ayrıcalıklı servisi, avantajlı fiyat ve teklifleriyle akla gelen ilk adres olan Boyner, kendini kış mevsimine hazırlamak isteyenler için yepyeni bir Kozmetik Festivali düzenliyor.

Kozmetik Festivali kapsamında 20 Ekim’e kadar her 300 TL’lik kozmetik alışverişine anında 75 TL indirim ve 100 TL değerinde paracık hediye ediliyor. Müşterilerine her zaman en iyi alışveriş deneyimini yaşatmayı hedefleyen Boyner, seçili mağazalarında uygulamaya aldığı Cilt Bakım servisini de bu dönemde kozmetik severlerle buluşturuyor. Cilt bakım uzmanları tarafından verilecek cilt bakım servisi ilk etapta İstanbul Şaşkınbakkal, İstinyePark, Mersin Forum, Ankara Cepa ve Bursa Sur Yapı Boyner mağazalarında uygulanmaya başlayacak.

Sevilen markaların güzellik ve kişisel bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine, makyaj setlerinden parfümlere kadar 10 binden fazla ürünü bir araya getiren Boyner, sezonu festival tadında bir kampanya ile karşılıyor. Kampanya kapsamında; 20 Ekim’e kadar Boyner ve YKM mağazalarıyla boyner.com.tr’den seçili kozmetik ürünlerinden yapılacak her 300 TL alışverişe anında 75 TL indirim uygulanıyor ve alışverişini Hopi uygulamasını okutarak yapanlar, bu büyük indirime ek olarak 100 TL değerinde Paracık kazanıyor.

Boyner Kozmetik’ten bir yenilik daha: Cilt Bakım Servisi

Boyner, seçili mağazalarında uygulamaya aldığı yeni servisi ile müşterilerine cilt bakım uzmanları eşliğinde ihtiyaç duydukları bakım ve yenilenme deneyimini de yaşatıyor. Boyner’in yeni servisi İstanbul Şaşkınbakkal, İstinyePark, Mersin Forum, Ankara Cepa ve Bursa Sur Yapı Boyner mağazalarında, özel bakım kabinlerinde uygulanıyor. 180 TL karşılığında sunulan cilt bakım servisi La Mer ve La Colline markalarından bir adet, diğer markalardan iki adet ve üzeri alışveriş yapan kozmetik severlere ücretsiz olarak hediye ediliyor. La Mer, Estée Lauder, Clinique, Lancome, Shiseido, La Colline, Guerlain, Clarins gibi markaların farklı ciltlerin ihtiyaçlarına göre hazırladığı cilt bakım ve cilt masajı hizmeti cildine doğal bir şekilde bakım yaptırmak ve cildini yenilemek isteyenleri bekliyor.

Boyner, güzelliğine ve bakımına önem veren, kış mevsimine cildini hazırlamak isteyenleri benzersiz bir bakım deneyimi yaşamak için ayrıcalıklar ve sürprizlerle dolu Kozmetik Festivali’ne davet ediyor.