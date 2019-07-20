Bu Festivalin 40 Yıl Hatırı Var... Kaçırmak İstemeyenler İçin Bugün Başlıyor

Yenimahalle Belediyesi hatırı sayılır bir festivale imza atıyor. Keyifli etkinliklerle Yenimahallelileri sıcak yaz akşamlarında park ve meydanlarda buluşturan Yenimahalle Belediyesi bu kez de Kahve Festivali düzenliyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliği yapacağı Kahve Festivali’nde, vatandaşlar birbirinden leziz kahveleri tadarken, filtre kahve yapmanın püf noktalarını ve evde nitelikli kahve pişirme tekniklerini de öğrenecek. Öte yandan festivalde; Ressam Işık Çuhacıoğlu’nun kahve falından tablo yapımı gösterisinden, workshoplara, baristashow ve hediye çekilişlerine kadar birçok renkli aktivite yapılacak. Açık hava konseriyle son bulacak olan festivalde siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Ragıp Tüzün Parkı

Tarih: 20 Temmuz Cumartesi (BUGÜN)

Saat: 16.00-22.00