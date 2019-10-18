ÇEVKO Vakfı, “İklim Değişikliğiyle Mücadele Konferansı” Ankara’da

Türkiye’nin en üst düzeyde temsil edildiği BM İklim Eylemi Zirvesi’nde, sürdürülebilir çevre açısından en büyük tehdit olarak dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorun şeklinde tanımlanan iklim değişikliği konusunda atılması zaruri hale gelen adımların önemi bir kez daha ortaya konulacak. İklim değişikliği ile mücadelede en önemli konu başlıkları arasında, sıfır atık vizyonu, atık yönetimi ve geri dönüşüm yer alıyor.

Ülkemizde sürdürülebilir geri kazanım sisteminin gelişimine öncülük eden ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı’nın “Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi, Sanayinin Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Çalışmaları” başlığıyla 24 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştireceği konferans, Kamu, Özel Sektör, STK ve Akademik Kurum temsilcilerini bir araya getirecek.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Baş Müzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel’in de katılımları ile düzenlenecek etkinlikte, BM Zirvesinde ele alınan konular dahilinde ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulacak.

ÇEVKO Vakfı İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik (İDS) Çalışma Grubu üyesi sanayi kuruluşlarının gerçekleştirdikleri öncü çalışmalar hakkında örneklerin de aktarılacağı ÇEVKO Vakfı Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi, Sanayinin Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Çalışmaları Konferansında ülkemizde atıkların İklim Değişikliği üzerindeki etkileri, akademisyenlerin görüşlerini dile getirecekleri bir panelde ele alınacak.

ÇEVKO Vakfı İDS Çalışma Grubu üyesi bulunan, ülkemizin önde gelen kuruluşları arasında yer alan BP, Coca-Cola İçecek, L’Oreal Türkiye, Mey Alkollü İçkiler, Migros, Akçansa, Erikli Su, Pepsi Co, Pınar Su, Procter&Gamble, Unilever bu alanda attıkları somut adımlar ve bu adımların somut çıktıları hakkında bilgi verecekler.

Piyanodaki üstün yetenekleriyle uluslararası yarışmalarda başarılar elde eden ve küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek için "Haykırış" isimli bir eser besteleyen 9 yaşındaki Arya Su Gülenç de konferansa katılacak ve bestesini canlı olarak seslendirecek.

BM Zirvesi sonrası bu alanda ilk önemli etkinlik olarak gerçekleşecek ÇEVKO Vakfı / Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadelesi, Sanayinin Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Çalışmaları Konferansı 24 Ekim 2019 tarihinde Ankara Green Park Otel'de yapılacak.