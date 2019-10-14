Çırağan Palace Kempinski, Dünya’nın En İyi 50 Otelinden Biri Seçildi

Çırağan Palace Kempinski İstanbul büyük bir başarıya imza atarak dünyanın en fazla takip edilen seyahat ve yaşam stili dergilerinden biri olan Condé Nast Traveler’ın prestijli okur değerlendirmesi olarak nitelendirilen “Okur Seyahat Ödülleri 2019” sıralamasında “Dünya’nın En İyi Otelleri’’ listesine girdi. Dünya’nın en iyi 50 otelinden biri olarak gösterilen Çırağan Palace Kempinski, ayrıca Türkiye’den en yüksek okur oyunu alarak ‘‘Türkiye’nin En İyi Oteli’’ seçildi.

Prestijli yayının seyahatseverler tarafından merakla beklenen ve her yıl sektörün de yakından takip ettiği ‘‘Okur Seyahat Ödülleri’’ bu yıl 600,000 kayıtlı okur tarafından oylandı.

Tarihi, mimarisi, hizmet kalitesi ve eşsiz konumuyla Çırağan Palace Kempinski İstanbul“Dünya’nın En İyi 50 Oteli” listesinde 31’inci sırada listeye girdi. Okurların değerlendirdiği bir diğer kategori olan “Yunanistan ve Türkiye’deki En İyi 10 Otel” listesinde Yunanistan’daki bir otelin ardından 100 üzerinden 99 puan ile ikinci sıraya yerleşti ve ‘‘Türkiye’deki En İyi Otel’’ seçildi.

Çırağan Palace Kempinski İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, “Şeffaflığı, güvenilirliği ile öne çıkan ve beraberinde muhteşem bir bilinirlik getiren bu dünya çapındaki başarıyı elde etmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu tüm ekibimle birlikte yaşıyoruz. Dünya’nın En İyi 50 Oteli listesine girerek de Türk misafirperverliğinin dünya çapında adeta bir elçisi olarak destinasyon tanıtımı adına güzel katkılar sağlayacağımızı düşünüyoruz.” dedi.