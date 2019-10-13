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“CNR Yacht Festival“ için geri sayım

Yeni nesil tasarımların görücüye çıkacağı CNR Yacht Festival, 16-20 Ekim'de Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda kapılarını açacak.

Etkinlik 12.10.2019, 11:36 12.10.2019, 12:06
“CNR Yacht Festival“ için geri sayım

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil tasarımların görücüye çıkacağı CNR Yacht Festival, 16-20 Ekim'de Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda kapılarını açacak.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından DENTUR iş birliği ile organize edilen Türkiye’nin önde gelen denizcilik festivali CNR Yacht Festival, 16-20 Ekim'de Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda gerçekleştirilecek.

Dünya markalarını temsil eden firmaların yanı sıra en prestijli yerli üreticileri de misafir edileceği festivalde, kategorilerinin en iyisi olan mega yat, tekne ve yelkenlilerin yanı sıra şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri de sergilenecek.

Fiyatı 5 bin TL ila 17 milyon TL arasında değişen teknelerin görücüye çıkacağı festivalde, 25 binin üzerinde deniz tutkunu, hayalini kurduğu deniz araçlarını bir arada görme imkanı bulacak.

- Denizcilik sektörünün geleceğini şekillendirecek

100’ün üzerindeki markanın yeni nesil deniz araçlarını sergileyeceği festivalde, son model tekne tanıtımları da yapılacak. Türk denizcilik sektörünün geleceğini şekillendirecek olan CNR Yacht Festival’de denizcilik sektörünün tüm aksesuar ve ekipmanları da yer alacak.

Festival, su sporları, rüzgar sörfü, kürek, dalış, jetski ve flyboard gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Festivalin uluslararası ziyaretçilerinin de etkin olarak katılabileceği bu gösteriler, festival süresince devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#CNR Holding
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