Congresium Ankara Etkinlik - Congresium Ankara Konser Etkinlik - Congresium Ankara Fuar Etkinlik

Congresium Ankara "Ankara’nın dünyaya açılan kapısı, kusursuz buluşma noktanız Congresium’la tanışın" sloganı ile Ankara ve Türkiye'de geniş bir yelpazeye hizmet sunmaktadır. Ankara Çankay ilçesi Söğütözü'nde 80.000 metrelik kullanım alanı içerisisinde fuar alanı, sergi salonları ile büyük fuarlara, konserlere ve sergilere ev sahipliği yapmaktadır.

Congresium’un “mükemmel” ve “devasa” mimari projesiyle ziyaretçilerin kolayca ulaşıp, kolayce tüm etkinliklerin yapılacağı bir alan haline getirilmiştir. Congresium, teknolojik altyapısı ve çözümleriyle yapacağınız etkinliklerde işinizi kolaylaştıracak ve amaca ulaşacaktır.

Congresium Ankara'nın Özellikleri Kapasitesi

10.000 metrekarelik alan özel tasarlanmış fuar alanları

3.107 kişi kapasiteli oditoryum

1.500 metrekarelik 3'e bölünebilir balo salonu

400 metrekarelik 2 adet lounge

100 metrekarelik 5 adet toplantı salonu

50 metrekarelik 5 adet küçük toplantı salonu

2 adet restoran

4.700 metrekarelik panoramik Ankara manzaralı, dış mekan aktivitelerine aktivitelere uygun teras

650 metrekarelik Ankara manzaralı teras

Congresium Ankara Etkinlik Takvimi

Ankara Congresium etkinlik takvimi kurumsal web sitesinde detaylı yer almaktadır. Başta Ankaralılar olmak üzere tüm Türkiye tarafından merak edilen bir detay olmakla beraber Ankara’nın sosyal, kültür ve sanat hayatına bambaşka bir soluk ve bakış açısı getiren Congresium’un dünyada ses getiren Congresium Ankara Etkinlik Takvimi organizasyonlarının heyecanının şimdiden tüm Ankaralılar’ı sardığından da bahsetmek gerekiyor.

GÜZELLİK&BAKIM 2019 - 26-29 Eylül 2019 4. ULUSLARARASI KARAYOLLARI KÖPRÜLER VE TÜNELLER İHTİSAS FUARI - 09-11 Ekim 2019 EIF 2019 - 06-08 Kasım 2019 ANADOLU ATEŞİ 06 Kasım 2019 TRAVEL EXPO 14-17 Kasım 2019 ATECH 2019 21-23 Kasım 2019 KAHVE ÇİKOLATA FESTİVALİ - 19-22 Aralık 2019

Congresium Ankara Adresi - Congresium Ankara Telefonları

CONGRESIUM ANKARA

Söğütözü Caddesi No:1/A, 06510 Çankaya, Ankara / TÜRKİYE

Telefon: 90 (312) 285 0 385

Fax: 90 (312) 285 0 057

Ankara Fuarları

Ankara’daki fuarlar ve tarih bilgileri hakkında tüm bilgilere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Ankara fuarları hakkında tüm tarih bilgilerine, fuarların gerçekleşeceği fuar salonlarına, fuar tarih aralıklarına ve tüm detaylı bilgilere sitemiz üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ankara’da yakın zamanda gerçekleşecek olan fuarlardan bazıları ise:

2020 Senesinde Metexmeteks Fuarcılık LTD. ŞTİ. Fuarı 25 - 27 Mayıs 2020,

2019 Senesinde VİPP Vinç, İstif Makineleri, PSada Uzmanlık Fuarları Tic. 01 - 05 Mayıs 2019,

Securıtex Eurasıacyf Fuarcılık Ltd.Şti. 11 - 14 Nisan 2019

Ankara Kitap Eylül Fuar Org. Sergi Panayir 15 - 24 Şubat 2019

Ankara Fuar Tarihleri

Ankara fuar tarihleri Ankara’nın ticaret ve fuarlar için büyük bir merkez olması sebebiyle herkes tarafından oldukça merak edilmektedir. Ankara fuar tarihlerini ve fuarların gerçekleşeceği mekanlar hakkında tüm bilgilere sitemiz üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Ankara’da yapılacak olan tüm uluslararası ve yerel fuarlar hakkında en güncel ve kesin bilgilere sitemiz üzerinden kolaylık ulaşabilirsiniz. Fuarlar başlamadan evvel hazırladığımız haberler ile fuarlara hazırlıklı olabilir ve tarihleri çok önceden öğrenebilirsiniz. Ankara fuar tarihlerinin yanı sıra:

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Ankara Fuarları Nelerdir?

Ankara fuarları 2019 senesinde de geçmiş senelerde olduğu gibi sık sık yapılan ve Ankara’daki iş adamlarını, ticaret yapan kişileri dünyanın oldukça ünlü firmaları ile buluşturan fuarlara ev sahipliği yapmaktadır. Ankara’daki fuarlar genel olarak oldukça önemlidir ve tüm dünyadan birçok misafir ağırlamaktadır. Ticaret anlamında tüm iş insanlarını birleştirmeyi hedefleyen ve Ankara’nın yurt dışından da misafir olmasına katkı sağlayan Ankara fuarları sayesinde iş ağı genişletilmekte ve Ankara’nın daha da iyi tanınması sağlanmaktadır. Ankara ile ilgili tüm fuar ve son dakika haberlerine internet sitemiz üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.