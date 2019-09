Decathlon, Ankaralıları Doğayı Temizlemeye Davet Ediyor!

Decathlon tüm Ankaralıları 21 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde 1 günlüğüne doğayı temizlemeye davet ediyor!

Dünyanın en büyük sivil toplum hareketlerinin başında gelen Dünya Temizlik Günü’nde sporseverler Türkiye’nin 14 şehrinde, 17 noktada çöp toplayarak doğaya sahip çıkacak!





Decathlon tüm Ankaralıları 21 Eylül’de Seğmenler Parkı'nda buluşmaya davet ediyor.

Geçtiğimiz yıl da Siyamder ve JCI'ın koordinasyonu ve Decathlon’un desteğiyle tüm Türkiye’den çevrecilerin büyük ilgi gösterip katkı sağladığı Dünya Temizlik Günü bu yıl 21 Eylül’de düzenlenecek.

Estonya’da Lets Do It’in başlattığı Dünya Temizlik Günü; ülkemizde Let’s Do It Türkiye öncülüğünde; Sivil Yaşam Derneği ve JCI koordinatörlüğünde ve farklı illerde yerel paydaşların desteğiyle hayat geçiyor.

21 Eylül’de, 157 ülkeden milyonlarca gönüllü, küresel atık problemine karşı toplanacak ve 1 günde dünyayı temizlemek üzere güçlerini birleştirecek. ‘Doğa olmazsa spor olmaz’ felsefesini benimseyen Decathlon da, Siyamder ve JCI'ın koordinasyonunda, World Clean Up Day’i Türkiye’de yaygınlaştırmak ve çevreyi çöplerden arındırmak adına tüm sporseverleri bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyor! Geçtiğimiz yıl Dünya Temizlik Günü’nde Decathlon Türkiye; çalışanları ve müşterileriyle 12 ilde, 15 noktada, 1530 kişinin katılımıyla 7 ton çöp toplamıştı!

Türkiye'nin 14 farklı şehrinde, 17 noktada belirli çöp toplama noktalarında doğayı temizlemeye hazırlanan Decathlon, bu sorumluluğu yalnızca takım arkadaşlarıyla değil, tüm kullanıcıları ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Özellikle çevre temizliği konusunda müdahaleye ihtiyaç duyan bölgelerde birlik oluşturacak olan Decathlon, İstanbul, Kocaeli, Çorlu, Bursa, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya, Bodrum, Mersin, Kayseri, Eskişehir, İskenderun ve Adana’daki gönüllülere çağrı yapıyor. Siz de hareketin bir parçası olmak ve ‘Torbada benim de çöpüm olsun’ diyerek daha temiz bir gelecek için yardım etmek isterseniz Decathlon Ankara mağazasının Instagram hesabından tüm detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kayıt için: https://tr.surveymonkey.com/r/B7CRXLQ