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Demokrasi İçin Medya/Medya İçin Demokrasi Programı Giresun'da gerçekleştirildi

Gazeteciler Cemiyeti tarafından uygulanan Demokrasi İçin Medya/Medya İçin Demokrasi Programı'nın Dijitalleşme ve Gazetecilik, Basın Hukuku, Medya ve Demokrasi Eğitimi gündem toplantısı, Giresun'da gerçekleştirildi.

Etkinlik 10.10.2019, 13:31 10.10.2019, 13:49
Demokrasi İçin Medya/Medya İçin Demokrasi Programı Giresun'da gerçekleştirildi

GİRESUN (AA) - Gazeteciler Cemiyeti tarafından uygulanan Demokrasi İçin Medya/Medya İçin Demokrasi Programı'nın Dijitalleşme ve Gazetecilik, Basın Hukuku, Medya ve Demokrasi Eğitimi gündem toplantısı, Giresun'da gerçekleştirildi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, programın dört yıl sürecek bir proje olduğunu söyledi.

Demokrasi ile medyanın birlikte olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Bilgin, "Medya olmazsa gerçek anlamda demokrasi olmaz, demokrasi olmazsa da medya olmaz. Bu bakımdan çok önemli." dedi.

Bilgin, genç gazetecilere ve iletişim fakültesi öğrencilerine çok önem verdiklerini belirterek, "Şundan dolayı önem veriyoruz, açıkça söyleyelim ki Türkiye bir kuşak gazetecisini kaybetti. Hep derler ya yaşlılar 'Bizim zamanımızda' diye, maalesef ben onu söylemek mecburiyetindeyim, çünkü gazetecilik mesleği son çeyrek yüzyıldır tamamen bir kişilik ve güven kaybına sebep oldu." diye konuştu.

Gazetecilerin gözlerinin yalnızca kendilerine ait olmadığını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Gazeteciler binlerin gözü olur, on binlerin gözü olur, bazen yüz binlerin gözü olur. Yüz binlerin kulağı, sesi olur, onun için ödüllendirilmiş bir meslektir. Böylesine bir mesleği, başta etik kuralları olmak üzere kurallarına uyarak yapmazsak, Tanrının bize verdiği bu ödülü inkar etmiş oluruz. Şu anda yapılan gazetecilik ne yazık ki evrensel kurallar içerisinde Türkiye'de yapılmıyor. Gazeteci bir ayna görevini yapar, siyaset siyasetçilerin işidir. Eğer fikrinizi açıklamak isterseniz bunu köşe yazısında yaparsınız ama habere yorum girmez, habere iltifat girmez ve körü körüne eleştiri de girmez."

Toplantıda, Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden ve Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Günseli Bayraktutan "dijitalleşme ve gazetecilik", avukat Tuncay Alemdaroğlu "basın hukuku", Prof. Dr. Korkmaz Alemdar ise "medya ve demokrasi" konusunda sunum yaptı.

Toplantıya, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, gazeteciler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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