Son Dakika
Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem
TCMB kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarını düşürdü
Kredi kartı faizleri düştü
Mısır Dışişleri Bakanı Amerikan Yahudi Komitesi heyetiyle görüştü
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
İzmir’de 143 düzensiz göçmen yakalandı

Deniz tutkunlarından “DADDralli Akdeniz“ etkinliği

- Akdeniz sularında 45 gün sürecek etkinlik kapsamında, Hatay'dan 41 yat denize açıldı

Etkinlik 28.09.2019, 13:33 28.09.2019, 14:01
Deniz tutkunlarından “DADDralli Akdeniz“ etkinliği

HATAY (AA) - Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen "DADDralli Akdeniz" etkinliği kapsamında, Hatay'dan 41 yat denize açıldı.

Akdeniz'i dünya yelken turizmine açmak, buranın turistik ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla 41 yatçı, yaklaşık bir ay önce Marmaris Orhaniye'den demir aldı.

Bu kapsamda, Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen yatçılar, balıkçı barınağında 5 gün konaklayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karpaz bölgesine ulaşmak için denize açıldı.

İskenderun Körfezi'nde tur atarak şehri selamlayıp bölgeden ayrılan, aralarında ABD'li, İngiliz ve Fransız ekibin de bulunduğu yatçılar, 24 limana uğrayarak Akdeniz sularındaki 45 günlük serüvenin bin 32 mil yolculuk yaparak Fethiye'de tamamlayacak.

DADD Başkanı Zafer Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın tarihi ve doğal dokusunu deniz yoluyla keşfetmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için yola çıktıklarını belirten Türkmen, "İnsanlarımızın karaya dönük olan yüzünü biraz olsun denize çevirmek istiyoruz. Denize, yelkenlilere, yelken sporuna ilgi duysun istiyoruz." şeklinde konuştu.

#akdeniz #DADDralli #hatay
Yorumlar (0)
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 28 Eylül 2019
İmsak 05:12
Güneş 06:35
Öğle 12:44
İkindi 16:04
Akşam 18:43
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Başakşehir 6 8
7. Galatasaray 5 8
8. Çaykur Rizespor 6 8
9. Malatyaspor 5 7
10. Trabzonspor 5 6
11. Konyaspor 5 6
12. Beşiktaş 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Villarreal 7 11
6. Granada 6 11
7. Barcelona 6 10
8. Sevilla 6 10
9. Real Betis 7 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@