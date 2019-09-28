Deniz tutkunlarından “DADDralli Akdeniz“ etkinliği

HATAY (AA) - Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen "DADDralli Akdeniz" etkinliği kapsamında, Hatay'dan 41 yat denize açıldı.

Akdeniz'i dünya yelken turizmine açmak, buranın turistik ve doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla 41 yatçı, yaklaşık bir ay önce Marmaris Orhaniye'den demir aldı.

Bu kapsamda, Hatay'ın İskenderun ilçesine gelen yatçılar, balıkçı barınağında 5 gün konaklayarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karpaz bölgesine ulaşmak için denize açıldı.

İskenderun Körfezi'nde tur atarak şehri selamlayıp bölgeden ayrılan, aralarında ABD'li, İngiliz ve Fransız ekibin de bulunduğu yatçılar, 24 limana uğrayarak Akdeniz sularındaki 45 günlük serüvenin bin 32 mil yolculuk yaparak Fethiye'de tamamlayacak.

DADD Başkanı Zafer Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın tarihi ve doğal dokusunu deniz yoluyla keşfetmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin güzelliklerini dünyaya tanıtmak için yola çıktıklarını belirten Türkmen, "İnsanlarımızın karaya dönük olan yüzünü biraz olsun denize çevirmek istiyoruz. Denize, yelkenlilere, yelken sporuna ilgi duysun istiyoruz." şeklinde konuştu.