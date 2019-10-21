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Denizde kalitenin adı CNR Yacht Festival oldu

Her yıl birbirinden farklı deniz araçları etkinliklerine sahne olan ülkemizde bu yıl düzenlenen CNR Yacth Festival çıtayı çok yükselterek sektörde kalitenin tartışılmaz adı oldu.

Etkinlik 21.10.2019, 14:26 Tuğçe Hanım
Denizde kalitenin adı CNR Yacht Festival oldu

Her yıl birbirinden farklı deniz araçları etkinliklerine sahne olan ülkemizde bu yıl düzenlenen CNR Yacth Festival çıtayı çok yükselterek sektörde kalitenin tartışılmaz adı oldu.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından DENTUR işbirliği ile organize edilen Türkiye’nin en görkemli denizcilik festivali CNR Yacht Festival, İstanbul’un en büyük ve merkezi yat limanı Ataköy Marina Mega Yat Limanı’nda deniz tutkunlarını bir araya getirdi. Dünya markalarını temsil eden firmaların yanı sıra en prestijli yerli üreticileri de misafir eden festivalde kategorilerinin en iyisi olan mega yat, tekne ve yelkenlilerin yanı sıra şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri sergilendi. 5 bin ila 35 milyon lira arasında değişen teknelerin görücüye çıktığı festivali 25 binin üzerinde deniz sever ziyaret etti.

Yatlar, tekneler ve deniz botlarının şovları ilgi gördü

100’ün üzerindeki markanın yeni nesil deniz araçlarını sergilediği festival, son model tekne lansmanlarına da sahne oldu. Türk denizcilik sektörünün geleceğini şekillendiren CNR Yacht Festival’inde sektörün tüm aksesuar ve ekipmanları görücüye çıktı. Denizcilik sektörünün adeta şov yaptığı festival su sporları, rüzgâr sörfü, kürek, dalış, jetski ve flyboard gösterileri gibi çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. 5 günde binlerce deniz severin hayalini gerçekleştiren festivale yurt dışından ilgi büyük oldu. Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği’nin öncülüğünde Türkiye’ye gelen Meksikalı otelcilik şirketi GRUPO PRESIDENTE’nin CEO’su Braulio Antonio Arsuaga Losada, beraberindeki ekip ile birlikte festivalde sergilenen gulet ve yatları inceledi.

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#CNR Yacht Festival #deniz #CNR Holding #DENTUR #festival #etkinlik
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