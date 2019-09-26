Türkiye’nin en organik buluşması başladı. Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından ‘Zindelik ve Denge’ teması ile düzenlenen ‘Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19’, İstanbul Fuar Merkezi’nde 10’uncu kez kapılarını açtı.

Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek fuara 180 marka katılırken 17 bin ziyaretçi hedefleniyor. Sektör profesyonellerinin ve son tüketicinin yakından takip ettiği organizayonda 25 gün fırında fermantosyona uğrayan kokusuz siyah sarımsaktan kısırlık, epilepsi ve beyin felcine iyi gelen arı zehrine, türkiye’nin ilk ve tek keçi sütü bazlı bebek mamasından cilt lekelerine iyi gelen eşek sütü sabununa kadar birçok doğal organik ve sağlıklı ürün ilk elden ziyaretçiler ile buluşacak.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen organik tarım üretimi son 10 yılda beş kat arttı. Bu kapsamda Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek ‘Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19’ önemini bir kat daha arttırıyor. 20 ülkeden 17 bin ziyaretçi hedefleyen fuada ziyaretçiler tüm bölgelerde yetişen şifalı doğal ve organik ürünler, beslenme ve diyet ürünleri, anne-bebek ürünleri, vejetaryen-vegan ürünler, bitkisel kozmetik ve güzellik ürünleri, doğal tedaviler-bitkisel ilaçlar ve içecekler gibi birçok ürünü bulabilecek.

Türkiye’nin ve Dünya’nın farklı yerlerinden birçok sektör profesyonelini tek çatı altında buluşturan fuar eczanelerden, marketlere organik ürün alıcılarından aktarlara, doğal ürün üreticilerinden ithalatçılarına kadar geniş bir ticari hedef kitlesine sahip. Fuar ayrıca, eş zamanlı olarak gerçekleşen uzman konuklarının katılımlarıyla gerçekleşecek konfrans programıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.