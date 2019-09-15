Dünyaca ünlü kozmetik markaları CNR’da şov yapacak

Dünyada 500 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan kozmetik, güzellik ve sağlık sektörü, 19-22 Eylül tarihleri arasında CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’da bir araya geliyor. Dünyaca ünlü 400’ün üzerinde markanın katılımının yanı sıra binlerce ziyaretçinin beklendiği fuarda sektöre ilişkin yeni ürün ve uygulama teknikleri ile medikal estetik cihaz ve ekipmanlar görücüye çıkacak.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından KOSGEB'in destekleriyle düzenlenen CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, 19-22 Eylül tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. İlki geçen yıl düzenlenen ve katılımcılar ile ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, bu yıl da adından sıkça söz ettirecek. 15.000 metrekarelik alanda dünya kişisel bakım ve kozmetik sektörünü tek çatı altında buluşturacak olan fuarda kozmetik, güzellik ve sağlıkla ilgili en yeni ürün ve uygulama teknikleri ile medikal estetik cihaz ve ekipmanları sergilenecek.

Global ticarete açılan kapı

Avrasya’nın en prestijli kozmetik, güzellik ve sağlık fuarı olan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’da aralarında Almanya, Brezilya, Bulgaristan, Fransa, Hindistan, İsrail, İspanya, İtalya, Pakistan, Polonya, Tayland, Tayvan ve ABD’nin de bulunduğu ülkelerden 400’ün üzerinde dünyaca ünlü markalar ürünlerini tanıtacak. Fuarı Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Bulgaristan, Cezayir, Filistin, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İsviçre, Katar, Kazakistan, KKTC, Kuveyt, Libya, Litvanya, Makedonya, Malezya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Ürdün ve Yunanistan’dan binlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. 500 milyar dolarlık dünya kozmetik sektörünün yakından takip ettiği, katılımcıları profesyonel alıcılarla buluşturan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, yeni iş bağlantılarında global ticaretin kapılarını açıyor.

Türk kozmetik sektörü ihracatını ikiye katlayacak

CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, dünya kozmetik pazarından yaklaşık yüzde 2 pay alan Türk firmaları için de önemli fırsatlar sunuyor. Son dönemde 10 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşarak dünya kozmetik sektöründe adından söz ettirmeye başlayan Türk kozmetik sektörü, fuarda Irak, İran, Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, BAE, Güney Kore, Tayvan ve İtalya gibi mevcut pazarlarının yanı sıra yeni pazarları da keşfedecek. Sektör temsilcilerinin fuarda gerçekleştirilecek iş bağlantılarıyla, şu an 1.5 milyar dolar olan ihracat rakamını ikiye katlaması bekleniyor. Fuarda Medikal Estetik Dermatoloji Ürün ve Ekipmanları, Kozmetik & Makyaj Ürün ve Ekipmanları, Spa-Wellness & Fitness Ürün ve Ekipmanları, Profesyonel Tırnak Ekipmanları & El Ayak Bakımı, Saç ve Bakım Ekipmanları ve Ürünleri, Parfümeri Ürünleri’ne yönelik yenilikler paylaşılacak.

Gündelik ve profesyonel makyajın sırları paylaşılacak

Fuar ayrıca birbirinden özel etkinliklere de sahne olacak. Ünlülerin Makyaj Artisti Ahu Aydemir ve Türkiye'nin en iyi makyözlerinden Pınar Aktaş, özel workshoplar ile profesyonel makyajın sırlarını paylaşacaklar. Son moda saç modellerinin sergileneceği Anka Fest Şov ise fuarın en renkli anlarından biri olacak. Fuarda ayrıca Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında birçok ödül alan Op. Dr. Tamer Şakrak, 'Estetik Cerrahide Doğru Bilinen Yanlışlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı bir oturum gerçekleştirecek. Mezoterapi Derneği’nin kurucu hekimlerinden Doç. Dr. Şule Güçlü Şakrak’ın “Ciltte Yaşlanma Yönetimi” konusunu anlatacağı fuarda, Güzellik Uzmanları SPA İşletmecileri ve Eğitmenleri Federasyonu Başkanı Rıfat Kıyıcı ise, Lazer Teknolojileri Eğitim Semineri’nde IPL ve lazer epilasyon yöntemlerine ilişkin detayları paylaşacak. Ünlü dermatoloji uzmanı Uzm. Dr. Hande Ulusal ise fuarda estetik ve kozmetik dermatoloji alanında merak edilen ziyaretçiler ile paylaşacak. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hakan Teymur ise En Son Trend Anti Aging'de Cerrahi Yaklaşım ve Kök Hücre Uygulamaları hakkında bilgiler verecek.