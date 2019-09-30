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Egea, Antalyalıları piste çağırıyor

Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği 5-6 Ekim'de Antalya Expo’da düzenlenecek.

Etkinlik 30.09.2019, 15:15 30.09.2019, 15:56
Egea, Antalyalıları piste çağırıyor
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İSTANBUL (AA) - Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği yeni durağı Antalya'da devam edecek.

Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Egea Sedan'ın pist kullanımı için özel olarak geliştirilen versiyonunun deneyimlendiği heyecan dolu etkinliğin yeni durağı Antalya olacak.

Hafta boyunca Birmot Antalya, Bilaller ve Gürses Alanya'ya gelerek Egea Ailesi üyelerinden herhangi birini test eden sürücülerin katılacağı etkinlik, 5-6 Ekim'de Antalya Expo'da düzenlenecek.

Fiat, Türkiye geneline yayılan güçlü bayi teşkilatının desteği ile Anadolu'da güvenli sürüş eğitimlerine ve motor sporları faaliyetlerinin tanıtımına destek vermeye devam ediyor.

Markanın TOSFED ile birlikte kurguladığı Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğinde ayrıca Fiat’ın Engelsiz Hareket kapsamında hayata geçirdiği "Herkesin güvenli ve özgürce seyahat etme özgürlüğü olmalı" fikrinden yola çıkarak, fiziksel engelli bireyler için hazırladığı otomobil de kullanıcılarını bekliyor olacak.

Etkinlikte, Fiat Motor Sporları tarafından verilecek güvenli sürüş eğitiminin ardından, Egea Sedan’ın pist için özel olarak geliştirilen versiyonu deneyimlenecek.

- Asfalta özel 180 HP'lik Egea

Egea Seni Piste Çağırıyor aktivitesinde, Fiat Egea Sedan’ın pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş versiyonu kullanılıyor. Aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer verilen bu özel versiyonda, 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılmış olmasıyla da dikkati çekiyor.

Egea Sedan'ın vites oranları kısaltılmış, 6 ileri manuel şanzımanlı yarışçı versiyonunda 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#etkinlik #antalya expo #antalya #Egea Seni Piste Çağırıyor #Fiat
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