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“Egea Seni Piste Çağırıyor“ Antalyalılarla buluştu

Fiat'ın bayi teşkilatı ve motor sporları takımı koordinasyonuyla hayata geçirdiği "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, Antalya Expo'da gerçekleştirildi.

Etkinlik 09.10.2019, 11:06 09.10.2019, 11:30
“Egea Seni Piste Çağırıyor“ Antalyalılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Fiat'ın bayi teşkilatı ve motor sporları takımı koordinasyonuyla hayata geçirdiği "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, Antalya’da düzenlendi.

Fiat açıklamasına göre, "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, Fiat Motor Sporları Direktörü Koray Kafkas’ın ve Fiat’ın bölgedeki temsilcileri Birmot Antalya, Bilaller ve Gürses Alanya ev sahipliğinde, Antalya Expo’da gerçekleştirildi.

Organizasyonda ayrıca, Fiat'ın "Engelsiz Hareket" kapsamında "Herkesin güvenli ve özgürce seyahat etme özgürlüğü olmalı" fikrinden yola çıkarak fiziksel engelli bireyler için hazırladığı otomobil de engelli kullanıcılarla buluştu.

Hafta boyunca Birmot Antalya, Bilaller ve Gürses Alanya’ya gelerek Egea ailesi üyelerinden herhangi biriyle test sürüşü yapan katılımcılar, 2 gün boyunca güvenli sürüş eğitimi alarak Egea Sedan'ın pist için özel olarak geliştirilen 180 HP’lik özel versiyonunu deneyimleme imkanı buldu.

Fiat’ın "Engelsiz Hareket" kapsamında fiziksel engelli bireyler için hazırladığı yarış otomobili ise engelli kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etkinliğin ilk gününde 105 katılımcının 7'sini, ikinci gününde ise 121 katılımcının 10'unu engelli bireyler oluşturdu.

En güçlü müzik platformlarından PowerApp'in destek verdiği etkinlikte, Fiat Motor Sporları takımının Tofaş Ar-Ge’de geliştirdiği Egea Sedan’ın pist şartlarına özel, 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP'lik versiyonu kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Fiat #Egea Seni Piste Çağırıyor #antalya expo #egea #antalya
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