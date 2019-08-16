En Anlamlı Günaydın Mesajları
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En Anlamlı Günaydın Mesajları
İnsanların güne enerjik ve mutlu başlayabilmesi için herhangi birisinden günaydın mesajı alması oldukça etkilidir. Özellikle sevgiliye günaydın mesajı göndermek ya da sevdiğiniz bir kişiden günaydın mesajı almak insanların tüm gün bu mesajın etkisiyle günü huzurlu tamamladıkları düşünülmektedir. Bu durumun tam tersi olarak hiçbir günaydın mesajı almadan ve çevresindekilerle günaydınlaşmadan güne başlayan kişilerin gün boyu stres altında oldukları gözlemlenmektedir.
En güzel günaydın mesajları aracılığıyla sevdiklerinizin günlerinin güzel geçmesini sağlayabilir aynı zamanda da onların size günaydın mesajı göndermesiyle sizin de gününüzün iyi geçmesini sağlayabilirsiniz. Hoşlandığınız kişiyle iletişiminizi güçlendirmek için komik günaydın mesajları gönderebilir ve hem arkadaşlık ilişkilerinizi güçlendirebilir hem de sevdiğiniz kişiyle etkili bir bağ kurabilirsiniz.
Güne sorunsuz başlamak ve günaydın mesajıyla mutlu uyanmak için sizin de başkalarına günaydın mesajı göndermeniz oldukça etkili olacaktır. İstediğiniz zaman kolayca bulabileceğiniz en anlamlı günaydın mesajı belki de sevdiğiniz kişiyle aranızda önemli bir gelişmenin yaşanmasına neden olacaktır.
Günaydın mesajları son yıllarda insanlar arasında en çok paylaşılan ve sosyal medyada en çok etkileşim alan mesajlar arasında yer almaktadır. Özellikle doğrudan mesaj olarak gönderilen günaydın mesajları, insan ilişkilerinin olumlu yönde ilerlemesine neden olmaktadır.
Sevgiliye atılacak en güzel mesaj arasında günaydın mesajı en etkili olanıdır. Sabahın ilk saatlerinde herkesten önce sizi düşünmesine neden olacak yöntem her güne özel günaydın mesajı göndermektir. Özellikle hoşlandığınız kişilere göndereceğiniz günaydın mesajları aranızda yeni bir etkileşimin olmasına ve belki de yeni bir aşkın filizlenmesine neden olabilir.
Uyanır uyanmaz insanların zihinlerinde yer etmek ve onların gün boyu sizi düşünmesini sağlamak için en etkili yöntem günaydın mesajlarıdır. Romantik günaydın mesajları sevdiğiniz kişiye ya da sevgilinize göndererek onun gün boyu sizi düşünmesine neden olacaktır. Bu sayede onunda size ilgi duyması ve size her gün Cuma mesajı göndermesini sağlayabilirsiniz.
İnsanların birbirlerine günaydın ve iyi geceler mesajları atmaları ya da günlük hayatlarında bu şekilde sık sık selamlaşmaları ruhsal açıdan da insanlara iyi gelen bir yöntemdir. Sürekli olarak sevdiklerinize, uzaktaki akrabalarınıza ve âşık olduğunuz kişiye günaydın mesajı atmanız, belirli bir süre sonra onlarında size aynı şekilde yaklaşmasını sağlayacaktır. Birbirinde farklı günaydın mesajlarını göndererek hem kendi gününüzü güzelleştirebilir hem de günaydın mesajı gönderdiğiniz kişinin güne iyi başlamasına sebep olabilirsiniz.
En güzel özlü sözler ve en etkili günaydın mesajlarını birleştirerek gönderebilir ve sevdiklerinizin güzel bir gün geçirmesine katkıda bulunabilirsiniz.
Günaydın Mesajları
- Günün, kahvenin ilk yudumu kadar harika olsun! Günaydın aşkım.
- Gülümsemen güneş gibi ışıltılı. Umarım yüzünde bir gülümseme ile uyanırsın ve bana yaptığın gibi dünyanın yarısını aydınlatırsın. Günaydın!
- Her sabah uyandığımda seni düşünüyorum ve yüzüme getirdiğin gülümseme bütün gün sürüyor. Günaydın aşkım!
- Güneş doğudan doğmaz, yatağımda, yanımda yükselir. Günaydın gün ışığım!
- Bugün yağmur yağıyor olabilir, ama senin sayende sadece güneşli gökyüzünü görüyorum. Her zaman günümü aydınlatacaksın. Günaydın!
- Sadece ‘günaydın’ yazarak sevdiklerinizi sabahın ilk ışıklarında, mutlu etmeniz çok zor. Bu yüzden onları romantik mesajlarla etkilemeye ne dersiniz?
- Küçük mutluluklardan büyük sevinçler yaşayacağınız huzurlu bir gün olsun. Günaydın.
- Şu an kalbim daha hızlı atmaya başladı. Diğer yarımın uyandığını hissediyorum. Günaydın sevgilim!
- Sabah erkenden uyanmak, seni tanıyana kadar günün en nefret ettiğim kısmıydı. Şimdi ise her sabah seni görme umuduyla uyanıyorum. Günaydın sevgilim!
- Her zaman sabah duyduğun ilk ve gece duyduğunuz son ses olmak istiyorum. Günaydın!
- Romantik günaydın mesajları da bana yetmez, daha fazlasını istiyorum diyenler, sizin için seçtiğimiz etkileyici günaydın mesajlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Mevsim kış olsa bile, gülüşün kalbimdeki baharı uyandırıyor. Günaydın meleğim!
- Akşam yatmadan önce ve sabah kalktığımda aklıma ilk gelen şey sensin. Günaydın!
- Gece bitti. Sabah başladı. Şimdi uyanma ve sana sarılma zamanım geldi. Günaydın aşkım!
- Keşke bir zaman makinem olsaydı ve uyandığında her gün orada olabilseydim. Günaydın!
- Ben ne romantik biriyim ne de etkileyici sözler söyleyebiliyorum diyenler, belki de sizin misyonunuz sevdiklerinizi güldürerek uyandırmaktır. Evet tam da böyle biriyim diyorsanız, sizin için seçtiğimiz komik günaydın mesajlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Öğleden sonraya kadar sana ulaşamayacağımı biliyorum ama yine de günaydın demek istedim.
- 07:00’da kalkmak için alarmı 06:00’dan sonra her dakika ertelediğini biliyorum. O erteleme arasında bu mesajımı da göreceğine eminim. O yüzden bana hemen cevap ver. Günaydın!
- Tarihteki en kısa korku hikayesi, bugünün Pazartesi sabahı olması. Günaydın dostum, işe yine geç kalma.
- Tanrı uykuyu, şeytan ise alarmı yarattı diye söylenerek kalkacağını biliyorum. Günaydın!
- Romantik günaydın mesajları sadece kadınlara mı atılır? Tabii ki hayır. Erkekler de güne sevdiklerinden alacakları bir günaydın mesajı ile uyanmak ister.
- Kadınlara ‘günaydın’ derken söylenecek o kadar cümle varken, erkekler için her zaman bu cümleler kısıtlı kalsa da, üzülmeyin. Sizin için seçtiğimiz erkek sevgiliye günaydın mesajları ile sizi bu dertten kurtarıyoruz.
- Sabah uyandığında kaprisli ve tembel olsan bile, hala seni çok seviyorum. Günaydın!
- Günün en sevdiğim kısmı sabah, çünkü gözlerimi her açtığımda o yakışıklı yüzünü görüyorum. Seni seviyorum. Günaydın!
- Günaydın yakışıklı, harika bir gün geçir! Seni seviyorum!
- Beni her zaman dünyanın en güzel kadınıymışım gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim. Günaydın aşkım!
- Günaydın mesajları sadece kadınlara ya da sevgiliye mi yazılır? Tabii ki hayır. Günaydın mesajları arkadaşa da yazılır… Çünkü gerçek arkadaşlarınızı güne mutlu başlamasını sağlamak, sizi de mutlu eder.
- Hem arkadaşımı hem de kendimi mutlu etmek istiyorum diyenler, arkadaşlarınıza atabileceğiniz günaydın mesajlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
- Sıcak bir gün doğuşundan daha güzel olan bir şey varsa, o da bizim dostluğumuzdur. Günaydın!
- Dünyanın sona erdiğini hayal etmek kolay. Ama en iyi arkadaşım olmadan bir gün geçirmeyi hayal etmek zor. Günaydın!
- Annen geç kalkıyorsun diye sinirlenebilir, baban sana tembel serseri diyebilir. Ama ne kadar geç uyanırsan uyan, her zaman benim en iyi arkadaşım olacaksın. Günaydın!
- Hayatı yaşamaya değer kılan şey dostluktur. Günaydın!
- Sabah mesajlarına önem veren ve bir gün olsun unutulmak istemeyen sevdiklerinize özel seçtiğimiz günaydın mesajlarına aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.
- Sabah kahvemin cappuccino, latte veya mocha olup olmaması umrumda değil. En sevdiğim kahve, seninle paylaştığım kahve. Günaydın!
- Bu sabah uyandığında fazla sıcak mı hissettin? Nedeni seni hayallerimde sarmamdı. Günaydın!
- Sana aşık olmak, her sabah erkenden uyanmaya değer… Günaydın canım!
- Gözlerin mi doldu? İşler ters mi gidiyor? Unutma… Ben her zaman yanındayım… Günaydın canım!
- Tatlım, senin değişmeni asla istemeyeceğim çünkü sen olduğun gibi mükemmelsin. Harika bir gün geçir. Günaydın!
- Sevdiklerinizin yeni, parlak ve güneşli bir sabaha başlamadan önce sizden alacakları günaydın mesajları; yeni sabahı tutku, umut ve coşkuyla karşılamaları için onları teşvik edecektir. Bu yüzden hadi durmayın ve yeni güne başlarken onlara ‘günaydın’ deyin.
- Sıkıntı çekecek kadar gücüm acı çekecek kadar sabrım kalmasa da Seni sevecek kadar kalbim her zaman vardır. Hani dağlarda dört mevsim erimeyen kar olur ya; yokluğunda yüreğimden eksilmeyensin sevgi. Günaydın...
- Kazasız belasız, acısız dertsiz, huzurlu mutlu güzel bir gün olması dileğiyle. Hayırlı sabahlar.
- Allah(c.c)’ım, nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört. Hayırlı sabahlarımız olsun.
- Kalbiniz hangi güzel şey için çarpıyorsa, Rabbim gönlünüze onu versin. Hayırlı sabahlar.
|İmsak
|04:19
|Güneş
|05:54
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:52
|Yatsı
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