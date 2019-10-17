Engelsiz Filmler Festivali’nin son durağı Ankara oldu

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da başlayıp yolculuğuna Eskişehir’de devam eden Engelsiz Filmler Festivali’nin son durağı Ankara ayağı başladı.

Ankara programının ilk günkü konuğu ise Ankara Asistan Köpek Okulu’ndan Rehber Köpek eğitmeni Serhan Kaleli ve Rehber Köpek adayı Ares idi.

Festivalin Rehber Köpekler seçkisinde yer alan Badi (Buddy) filminin Goethe-Institut Ankara’daki gösteriminden sonra gerçekleşen söyleşide Kaleli, Festivalin Program Koordinatörü Ezgi Yalınalp’in moderatörlüğünde seyircilerin sorularını yanıtladı. Söyleşinin başında rehber köpeklerin engelli bireylere sağladığı özgürlükten bahseden Kaleli, köpeklerin sahipleriyle adaptasyon süreçlerinden söz etti.

20 Ekim Pazar gününe kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak olan Festival, programında yer alan tüm filmleri göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile gösteriyor. Festival’de gösterimlerin yanı sıra, gösterim sonrası film ekipleriyle yapılan söyleşiler de işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleşiyor.