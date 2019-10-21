ENTECH Sıfır Atık Forumu’ndan dünyaya mesaj!

ENTECH - Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı, 10 bin metrekarelik alanda Balkanlar, BDT Ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Uzak Doğu, Batı Avrupa, Amerika ve Türkiye’den 47 bin sektör profesyonelini ağırladı.

4 gün süren fuar ile eş zamanlı gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu’nda tüm dünyaya “Kaynakların verimli kullanılması için yaşam biçimlerimiz yeniden gözden geçirilmeli” mesajı verildi.

CNR Holding kuruluşu Pozitif Fuarcılık tarafından düzenlenen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB tarafından da desteklenen ENTECH - Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Sıfır Atık Fuarı CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırladı. Fuarla eş zamanlı düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum’un teşrifleri ve hitaplarıyla sıfır atık konusu her yönüyle tartışıldı. Yerli ve yabancı konuşmacıların sıfır atık ile ilgili görüşlerini paylaştığı forumda tüm dünyaya “Kaynakların verimli kullanılması için yaşam biçimlerimiz yeniden gözden geçirilmeli” mesajı verildi.

“İsraf yönetimi değil, kaynak yönetimi yapmalıyız”

Fuar ve forumun en önemli ismi sıfır atığın babası olarak bilinen Dünya Sıfır Atık Birliği Kurucusu Paul Connett oldu. “Sıfır Atık Mümkün Mü?”, “Atık Yönetiminin Küresel Etkisi”, “Endüstriyel Sürdürülebilirlik İçin atık ve Kaynak Yönetimi” konu başlıklarının ele alındığı forumda sunum yapan Paul Connett, tüm dünyada bu konunun artık bir gündem maddesi haline geldiğini ifade etti. Sıfır atığın toplumsal sorumluluk ve endüstriyel sorumluluk birleşimi ile var olduğunu söyleyen Paul Connett, bütün endüstrilerin artık işlem süreçlerini yeniden tasarlaması gerektiğini vurguladı. Gelecek için daha iyi endüstriyel tasarımlara ihtiyaç olduğunu kaydeden Paul Connett, “Aynı anda herkes ayrıştırma yapabilir. İsraf yönetimi değil, kaynak yönetimi yapmalıyız” dedi. Forumda ayrıca Avrupa Sıfır Atık Direktörü Joan Marc Simon ve Sıfır Atık Norveç Kurucusu Kristine Ullaland’ın da aralarında bulunduğu bilim insanları, akademisyenler ve bürokratlar yaşanabilir gelecek için bilgi ve birikimlerini paylaştılar.

47 bin sektör profesyonel ağırlandı

Türkiye’de doğa için düzenlenen en büyük organizasyonlardan biri olan ENTECH Fuarı, 10 bin metrekarelik alanda Balkanlar, BDT Ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Uzak Doğu, Batı Avrupa, Amerika ve Türkiye’den 47 bin sektör profesyonelini ağırladı. ENTECH Fuarı’nda katı atık, su ve atık su teknolojileri, biyoenerji, atık toplama ve taşıma araçları, geri dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve ürünleri, kentsel çevre temizlik araçları, yenilenebilir ve solar enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ürünlerini sergiledi. Çevre teknolojileri ve sıfır atık alanında Avrasya’nın en büyük organizasyonu olma hedefi bulunan ENTECH Fuarı rüzgâr, güneş ışığı, hidrogüç ve jeotermal enerji sektörlerine yönelik organize edilen “Yenilenebilir Enerji ve Solar Enerji Özel Bölümü’yle de ilgi çekti.

Sektör paydaşları fuara destek verdi

Sektördeki en son gelişme ve yeniliklere ev sahipliği yapan ENTECH Fuarı, Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) yanı sıra Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP), Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER), Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD), Atık Kağıt ve Geridönüşümcüler Derneği (AGED), Bilişim Sanayiciler Derneği (TÜBİSAD), İstanbul Geri Dönüşümcüler Derneği (İGEDDER), Türkiye Enerji Vakfı (TENVA), Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından tam destek gördü.