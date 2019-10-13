Evlilik Teklifi Nasıl Yapılır?

Birçok kişi tarafından evlilik aşamasına geçilmesinin en önemli aşamalarından olarak görülen evlilik teklifi nasıl yapılır sorusu özellikle erkekler bazı istisna durumlarda ise kadınlar tarafından yapılmaktadır. Evlilik teklifi uzun ya da kısa süren flört dönemden evlilik hayata geçilmesini netice veren ciddi bir aşamadır. Her şeyden önce hayatınızı birleştirmek isteyeceğiniz kişiyle ilgili evlilik teklifi kararı alırken iyi düşünmeli ve yanlış adımlar atmaktan uzak durmalısınız.

Sürpriz Evlilik Teklifi Hazırlama

Kadınların evlenmeden önce mutlaka evlenme teklifi almak istemeleri oldukça doğal karşılanmalıdır. Bu sebeple gelişi güzel değil planlı ve sürpriz evlilik teklifleri ile eşiniz olacak insanın unutamayacağı bir gün tertip edilebilir. Evlenme teklifi edilirken 14 Şubat sevgililer günü gibi hatırlanması kolay ve özel günler seçilebileceği gibi çiftler arasında özel olan günlerde tercih edilebilir.

Evlilik teklifi ederken karşınızdakine bunu hissettirmemekte fayda vardır. Utanıyor ya da heyecanlanıyorsanız arkadaşlarınızdan yardım alabilirsiniz. Evlenme teklif edeceğiniz günü belirledikten sonra sırada evlenme teklifi yapılacak yer gelmektedir. Klasik olarak bir restoranda evlenme teklifi edebilmekle birlikte mutlaka bir plan dahilinde hareket etmeli evlilik teklifine uygun bir masa, müzik, çiçek gibi tüm detayları önceden planlamalısınız. Bunun yanında futbol maçında, reklam panosunda, mektupla veya CD yollayarak farklı alternatifler belirleyerek de duygularınızı belli edebilirsiniz.

Evlilik teklifi ve sürpriz hazırlama konusunda deneyimsiz olanlar için en iyi yöntem arkadaşlardan yardım almaktadır. Ortak arkadaşlarla plan dahilinde evlilik teklifini hiç belli ettirmeyecek atraksiyonlar, başlangıç olarak eşinizi üzen sonradan ise mutlu edecek dahi planlar unutulmaz bir evlilik teklifi yapmanıza ve sonunda ‘evet’ kelimesini duymanıza yardım edecektir. Evlilik teklifi yaparken yüzük ve küçük hediyeler alınması konusundaki detayları da atlamamak da fayda vardır.

Evlilik teklifinizi Pankartlarla süsleyin...

Tek yüzükle taçlandırın...

Evlilik teklifinizi ölümsüz şarkılar ile unutulmaz yapın..

Evlilik teklifinde unutulmaz olmak için Farklı olun...

Evlilik Teklifi Sözcükleri Nasıl Seçilmelidir?

Evlenme teklifi yaparken ister utangaç olun isterse de heyecanlı olun mutlaka ilişkinizi ve içinizdekileri yansıtan kelimelerle evlenme teklifi yapmalısınız. Evlenme teklifi sözleri kısa ve anlamlı olmasının yanında özgün olmalı ve sizi yansıtmalıdır. İsterseniz bu konuda film sahnelerinden kopyalar çekebilirsiniz.

Evlenme teklifi yapılırken kadınlar bu kısa sözcükleri unutmakta ve sonradan da hatırlamakta güçlük çekmektedir. Bu sebeple küçük bir kağıda evlilik cümlenizi not almanızda ve evlenme teklifinden sonra eşinize hediye olarak saklaması için vermenizde fayda vardır. Evlilik teklifi nasıl yapılır konusunda başarılı bir teklif yapmak istiyorsanız ince detayları atlamamalı ve sürprizi bozabilecek tüm ayrıntıları göz ardı etmemelisiniz.

Bir bayan sürpriz önerileri sever ve beklerler. Bu sebeple onun en ummadığı anı tutmanız önerinizi daha değişik kılacaktır ve onu en natürel hali ile tutmanıza neden olacaktır.

Evlilik önerisinin en ehemmiyetli ögesi hoş laflardır. Evleneceğiniz bayana onu ne kadar çok hoşlandığınızı ve yaşamınızı onunla birleştirmek istediğinizi size özel ve romantik bir dille söylemelisiniz.

Sevgilinize yüzük seçmeden evvel kesinlikle onun en yakın dostlarından biri ile bağlantıya geçin. Sürprizinize sadık kalmasını rica ettikten sonra, sevgilinizin seveceği yüzüğü seçmeye onunla beraber gidin.

Evlilik teklifi edeceğiniz size özel bir yer ya da onu çok mutlu edecek bir yer olmalı. Unutmayın ki zaman ve mekan çok tesirlidir.

Mumlar, gül yaprakları, balonlar ve aşkınızı ifade edebilecek romantik ayrıntılardır. Ehemmiyetli olan elinizde yüzükle dizlerinizin üzerine çökmek değildir. Önemli olan, onu yaşamınızın sonuna kadar yanınızda istediğinizi ifade edebilmektir. Kelimeler her zaman yeterli olmaz aşkı sezdirmeye ancak yeniden de zaferli elçilerdir.