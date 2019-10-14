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“Filistin ve Kudüs Meselesinde Güncel Durum“ konferansı

Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh Dr. İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerle değil, bütün Müslümanlarla irtibatlı bir yer olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin Filistin'e devlet, devlet başkanı ve millet düzeyindeki yaklaşımını takdirle karşılıyoruz." dedi.

Etkinlik 14.10.2019, 14:29 14.10.2019, 15:42
“Filistin ve Kudüs Meselesinde Güncel Durum“ konferansı

ANKARA (AA) - Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh Dr. İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerle değil, bütün Müslümanlarla irtibatlı bir yer olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin Filistin'e devlet, devlet başkanı ve millet düzeyindeki yaklaşımını takdirle karşılıyoruz." dedi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin (ASBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Filistin ve Kudüs Meselesinde Güncel Durum" başlıklı konferansa ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Barca, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Abdulfettah el-Avaysi ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Mescid-i Aksa İmamı Sabri, yaptığı konuşmada, etkinliği düzenlediği için ASBÜ'ye teşekkür ederek, Mescid-i Aksa'nın ve Filistin'in İslam dünyası açısından önemini anlattı.

Müslümanların Filistin'i sevme nedeninin Mescid-i Aksa'nın orada bulunması olduğunu belirten Sabri, "Eğer Mescid-i Aksa olmasaydı Filistin mahvolur giderdi, unutulurdu. Müslümanların ve Türkiye'nin Filistin'e yürekten bağlılığının esasen dini bir anlamı da var. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin değildir, bütün Müslümanlarla irtibatlı bir yerdir. Türkiye'nin Filistin'e devlet, devlet başkanı ve millet düzeyindeki yaklaşımını takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgalinin bir gün mutlaka biteceğini dile getiren Sabri, İsrail'in, Müslümanların arasına sürekli ihtilaf tohumu ekerek, çatışma ve çekişmelere yol açarak kendi ömrünü uzatmaya çalıştığını vurguladı.

- "Bizim meselemiz adil, haklı bir konudur"

İslamda kadın ve erkeğin aynı saflarda yer aldığına ve kadınlara verilen öneme de değinen Sabri, Filistin'i orada bulunan kadın-erkek tüm Müslümanların koruduğunun altını çizdi.

Medyada, Mescid-i Aksa'yı savunanların işgalci güçlerle nasıl mücadele ettiğini gösteren haberlerin yer almasıyla Filistin'in sesini daha güçlü duyurabildiklerini anlatan Sabri, "Haklı davamızda hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Bizim meselemiz adil, haklı bir konudur. Oradaki hareketimiz sivil olmasına rağmen güçlüyüz çünkü adil, haklı bir duruşumuz var." diye konuştu.

Daha fazla Müslümanın Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesini teşvik ettiklerine de dikkati çeken Sabri, maddi desteğin yanı sıra her Müslümanın Filistin davasına ve Mescid-i Aksa'ya başka yollarla da yardım edebileceğini ifade etti.

Sabri, "Her Müslüman kendi çapında Aksa'ya yardım edebilir, bir sözle Filistin'i savunarak, Filistin dramını başkasına anlatarak da bu yardımı yapabilir." dedi.

- "Filistin dışından gelenler geldikleri yere dönsün"

Sabri, 1937'den, Filistin işgal edilip Osmanlı'nın elinden çıkarılmadan önce Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanların orada kardeşçe yaşadıklarını belirterek, işgali katliamların izlediğini anlattı.

Bugünkü sürece değinen Sabri, "Eğer gerçekten yerel Yahudiler bizimle yaşamak istiyorlarsa başımızın gözümüzün üstünde yerleri var ama Filistin bayrağı altında yaşamaları lazım. Filistin dışından gelenler ise geldikleri yere dönsünler." ifadelerini kullandı.

- "Filistin milleti Türkiye'nin kardeşi olarak kalacak"

Türk halkının Kudüs'e ve Filistin'e çok büyük bir yakınlık duymasına rağmen son dönemde Filistin'den yeterli desteği görmediği yönündeki haberlere ilişkin bir soru üzerine Sabri, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'nin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı kınadıkları yönündeki iddiaları yalanladığını hatırlattı.

Sabri, "Filistin milleti Türkiye için hep kardeş olarak kalacaktır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Mescidi Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh Dr. İkrime Sabri #Mescidi Aksa #filistin #Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
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