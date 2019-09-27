Forum AVM’ler, sektörün Oscarları'na damga vurdu

Multi Türkiye portföyünde bulunan Marmara Forum, Forum Gaziantep, Forum Trabzon, Forum Kayseri, Forum Erzurum, Forum Magnesia, Forum Mersin, Forum Bornova ve Gordion alışveriş merkezleri, Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC’nin düzenlediği Solal Pazarlama Ödülleri’ne 7 ödülle damgasını vurdu. Sektörün Oscarları olarak anılan törende Gümüş Kategori’de 3 ödül alan Multi Türkiye AVM’leri, 4 Onur Ödülü’nün de sahibi olarak iz bırakan bir performansa imza attı.

Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC’nin düzenlediği Solal Pazarlama Ödülleri’nde, Avrupa’nın en büyük gayrimenkul yatırım, yönetim ve geliştirme şirketlerinden Multi’nin Türkiye portföyündeki AVM’lerine ödül yağdı. İşte 25 Eylül gecesi İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan törende, Multi Türkiye çatısı altındaki AVM’lerin kazandıkları ödüller ve kategorileri:

Kategori: Satış ve Ziyaretçi Trafiğini Yükseltme Aktivasyonu (Gümüş Ödül)

“Paylaşmayı Seviyorum” - Marmara Forum: Üst üste üç yıldır ICSC’den ödüllerle dönen Marmara Forum, “Askıda Ne Var” platformu ile yaptığı işbirliği çerçevesinde tüm üniversite öğrencileri için askıya Marmara Forum’da kullanılabilecek yüzlerce hediye bıraktı. Ziyaretçiler de “paylaşmayı seviyorum” sloganıyla bu akımın parçası oldu.

Kategori: Satış ve Ziyaretçi Trafiğini Yükseltme Aktivasyonu (Gümüş Ödül)

“Forum Süper Lig” – Forum Trabzon, Forum Kayseri: Türk Futbol Liginin resmi yayın haklarına sahip Bein Medya ile işbirliği yapan Multi Türkiye, Forum Trabzon ve Forum Kayseri’deki müşterilerine belirli bir alışveriş karşılığı haftalık maç paketleri hediye ederek bir ilke imza attı.

Kategori: Stratejik Pazarlama (Gümüş Ödül)

“İndirim Treni” – Forum Gaziantep: Forum Gaziantep restore ederek satış istasyonuna dönüştürdüğü 1987 model vagonun içerisinde indirimli ve outlet ürünlerin satışını yaparak nostaljik motiflerle modern alışveriş kültürünü bir araya getirdi.

Kategori: Halkla İlişkiler (Onur Ödülü)

“AVM’leri Anneler Yönetirse” – Forum Erzurum, Forum Kayseri, Forum Magnesia, Forum Mersin, Forum Trabzon: Multi Türkiye, Anneler Günü’nde portföyündeki 5 AVM’nin yönetimini annelere bıraktı. AVM’nin çeşitli alanlarında karşılarında görevli anneleri bulan ziyaretçiler şaşkınlık dolu, unutulmaz anlar yaşadı.

Kategori: Halkla İlişkiler (Onur Ödülü)

“Zamanda Aşk Yolculuğu” – Marmara Forum: Marmara Forum AVM içine kurulan stüdyoda makyaj artistleri, kostüm ve aksesuarların yardımı ile çocukluğuna döndürülen veya yaşlandırılan ziyatetçiler, zamanda aşk yolculuğuna çıkarak sıradışı bir deneyim yaşadı.

Kategori: Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Onur Ödülü)

“Bana Kitap Oku” – Forum Bornova: Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi ile işbirliği ile Forum Bornova’da kurulan Sesli Kitaplar Odası’na gelen ziyaretçiler, görme engelliler için kitap okuyarak unutulmaz bir projenin parçası oldu.

Kategori: Satış ve Ziyaretçi Trafiğini Yükseltme Aktivasyonu (Onur Ödülü)

“Harcadıkça Kazan” – Gordion: Ziyaretçilerine inovatif yöntemlerle farklı fırsatlar sunan Gordion AVM, oluşturduğu web platformu ve mobil aplikasyon sayesinde tüketicilere harcadıkça puan kazandıran sanal hediye kartı geliştirdi.