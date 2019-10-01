Gordion AVM'de 10. yıla özel özel etkinlik

Ankara’da 150'den fazla mağazası ile hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, 10’uncu yaşını çok özel bir sosyal sorumluluk projesi ile kutladı. 27-29 Eylül arasında yapılan “MamaFest” etkinliğinde, sokak hayvanları için kedi ve köpek maması toplandı. Etkinliğin son gününde ise Türk Pop Müziği’nin efsane ismi Mazhar Alanson sahne aldı. Konser biletleri de mama bağışı karşılığı temin edildi.

Başkentte toplam 50 bin metrekarelik kiralanabilir alanında 150'den fazla mağazası ile hizmet veren Gordion Alışveriş Merkezi, 10’uncu yaşında çok özel bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve “MamaFest” adı verilen etkinlik kapsamında, sokak hayvanları için kedi ve köpek maması bağışı yapıldı. Toplanan mamaların hayvan barınaklarına bağışlanacağı etkinlik kapsamında, çocuklar için de çok sayıda renkli ve eğitici stantlar kuruldu.

Ücretsiz veteriner hekim hizmeti

Gordion AVM Müdürü Selin Anıl Oktay, Gordion AVM’nin 10’uncu yıl kutlamaları kapsamında çok anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini, etkinlik alanlarında kurulan stantlarla çocukların sokak hayvanlarıyla ilgili çeşitli etkinliklere katılmalarının sağlandığını ifade ederek söyle dedi: ‘’1 kilo mama bağışında bulunan tüm ziyaretçilerimiz, Mazhar Alanson konserine birer davetiye kazandı. Hayvan sahibi olan tüm ziyaretçilerimiz veteriner hekim ve kuaför hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanma imkânı buldu. Burada toplanan bütün mamaları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Sokak Hayvanları Barınağı’na bağışlayacağız. Gordion yönetimi olarak 10’uncu yılımızı böyle bir sosyal sorumluluk projesi ile kutlamaktan mutluluk duyuyoruz.’’

Mama bağışı karşılığında konser bileti

27-29 Eylül arasında düzenlenen etkinliğin son gününde de sevilen sanatçı Mazhar Alanson sahne aldı. Konserin biletleri de mama bağışı karşılığında temin edildi. Ankaralı olduğunu ve Gordion'un 10. yılı kutlamalarına katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Alanson, 1.5 saat boyunca hayranlarına tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Gordion AVM, 10. yıl kutlamaları kapsamında ekim ve kasım ayında da yine çok özel etkinliklerle ev sahipliliği yapacak.