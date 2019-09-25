Güzellik ve Bakım Fuarı Yarın Ankara’da kapılarını açmaya hazırlanıyor

Türkiye’nin en güzel buluşma noktalarından biri olan “Güzellik ve Bakım Fuarı”, 26-29 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenleniyor. 31. Kez kapılarını açmaya hazırlanan fuar, güzellik trendlerini, gelişmiş teknolojileri, yeni ürünleri, yöntemleri ve hizmetleri, ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

31. Uluslararası Güzellik & Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa & Wellness Ürün ve Ekipmanları Fuarı, 26 – 29 Eylül tarihleri arasında Ankara Congresium Fuar ve Kongre Merkezinde yapılıyor. Fuar, Türkiye’nin dört bir yerinden gelecek ziyaretçisini bekliyor.

Güzellik sektörünü biraraya getirmeyi amaçlayan, yerli ve yabancı birçok markayı buluşturan, yeni teknolojilerin sergilendiği güzellik ve bakım fuarında ayrıca, yerli ve milli üretim güzellik cihazları görücüye çıkıyor.

Fuarda, dünyaca ünlü birçok marka, yeni ürünlerini, gelişmiş teknolojilerini dört gün boyunca sergileyecek. Alanında uzman yerli ve yabancı doktorlar, estetik ve güzellik uzmanları, dermatologlar, kuaförler, diğer sektör profesyonelleri katılacak ve güzellik trendleri, yeni ürünler, yeni uygulamalar anlatılacak.