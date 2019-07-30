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Harcadıkça Kazandıran Kampanyalar Bilkent Center'da!

Bilkent Center, Ağustos ayında birbirinden renkli kampanyalara ev sahipliği yapacak. Alışveriş tutkunları Bilkent Center’da harcadıkça kazanacak.

Etkinlik 30.07.2019, 15:16 Tuğçe Hanım
Harcadıkça Kazandıran Kampanyalar Bilkent Center'da!

Bu yıl yenilenerek bünyesine birçok ulusal mağazayı dahil eden ve 20 yılını kutlayan Bilkent Center’da bayram alışverişi kampanyalar ile avantaja dönüşecek. Bilkent Center ziyaretçileri kampanya dahilinde seçili mağazalarda kullanabileceği onlarca hediye çekinin sahibi olacak

BAYRAM TADINDA ALIŞVERİŞ

29 Temmuz- 5 Ağustos tarihli hediye çeki kampanyası ile aynı gün içinde toplam 250 TL alışveriş yapan ziyaretçiler, belirlenen mağazalardan 100 TL değerinde hediye çeki kazanacak. 6 - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek bayram kampanyasında ise ziyaretçiler aynı gün içinde 200 TL alışverişe 20 TL’lik hediye çekinin sahibi olacak. Hediye çeki kampanyası Ağustos ayının sonunda da devam edecek. 26-30 Ağustos tarihleri arasında yapılacak alışveriş sonrasında belirli mağazalarda kullanılmak üzere 20 TL hediye çeki ziyaretçilere sunulacak.

ÖZGÜN TASARIMLAR BAZAARDA YER ALACAK

Bilkent Center, ziyaretçilerine birbirinden farklı alışveriş deneyimleri sunmaya devam ediyor. Bilkent Center’da kurulacak bazaarda, ziyaretçiler özgün tasarımlarla buluşuyor. 1-2-3-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ‘Bazaar Alışveriş ve Tasarım Günleri’ özel tasarımlar ve el emeği ürünlerin bulunduğu benzersiz hediye seçenekleri sunuyor. Giyimden aksesuara, dekorasyondan kozmetiğe birçok ürünün olacağı bazaarda birbirinden farklı tasarımlar görücüye çıkacak.

#Bilkent Center #Harcadıkça Kazandıran Kampanyalar #kampanya haberleri #alışveriş tutkunları
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