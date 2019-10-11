"Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü" Keçiören'de buluşuyor

Ülkemizde 3 milyon kadın idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Yaşanan bu problemi konuşmak üzere ilk olarak İstanbul’da buluşan Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü’nün şimdiki durağı ise Ankara. Canped'in ana sponsorluğunda Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nergis Kumbasar'ın sunumu ve Kontinans Derneği'nin bilimsel öncülüğünde düzenlenecek seminer 15 Ekim Salı günü saat 14.00'da Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek. İdrar kaçırmanın nedenleri ve çözüm yollarının konuşulacağı seminerde Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ile Kontinans Derneği Halkı ve Kamuoyunu Bilgilendirme Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bedreddin Seçkin konuşmacı olarak yer alacak.



Türkiye'de 40 yaş ve üzeri her 4 kadından biri idrar kaçırma problemiyle karşı karşıya. Kadınların konuşmaktan çekindiği, birçoğunun doktora dahi gitmekten korktuğu bu rahatsızlık insanların sosyal yaşamını da fazlasıyla etkiliyor. Yaşanan bu problemi konuşmak üzere ilk olarak İstanbul’da buluşan ve yoğun bir ilgiyle karşılanan Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü’nün şimdiki durağı ise Ankara. Canped'in ana sponsorluğunda Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde Nergis Kumbasar'ın sunumu ve Kontinans Derneği'nin bilimsel öncülüğünde düzenlenecek seminer 15 Ekim Salı günü saat 14.00'da Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek. İdrar kaçırmanın nedenleri ve çözüm yollarının konuşulacağı seminerde Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan ile Kontinans Derneği Halkı ve Kamuoyunu Bilgilendirme Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bedreddin Seçkin konuşmacı olarak yer alacak.

Sıradaki buluşma noktası Bursa olacak

İdrar kaçıran kadınları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 2 yıl önce "hayatta kaçırılan anların" hikayelerini konu alan ve tüm Türkiye ile birlikte yazılan kitap projesinden sonra, Kontinans Derneği, Canped ve Nergis Kumbasar, 2019-2020 yılında önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

2017'de başlayan Türkiye'de 7 milyon kadına ve 4 milyon erkeğe ulaşan "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" projesinin devamı niteliğinde gerçekleşecek "Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü" projesi ekibi, bu sene Türkiye'yi turlayarak halkı idrar kaçırma sorunu hakkında bilgilendirmeyi planlıyor. Toplamda 9 şehir gezecek olan Hayatı Kaçırmayanlar Kulübü’nün üçüncü durağı ise Bursa olacak. İstanbul’da yoğun katılımın yaşandığı, Ankara’da ise büyük bir kalabalık kitlenin beklediği buluşmalar Bursa’dan sonra İzmir, Antalya, Adana, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon belediyelerinde de devam edecek. Bilgilendirme seminerlerinin yanı sıra Nergis Kumbasar sokak röportajlarıyla da konuyu daha çok kadına duyurarak bu soruna çare olmayı sürdürmeyi hedefliyor.