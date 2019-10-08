KAÇUV Umut Elçileri 41. İstanbul Maratonu’nda ''Umudum Eğitim Projesi'' için koşacak

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), kanser tedavisi devam eden veya tedavisini tamamlanmış farklı yaş gruplarındaki çocukların 1 yıllık eğitim giderlerini karşılayacak Umudum Eğitim Projesi’ni, 41. İstanbul Maratonu’nda koşacak olan Umut Elçileri’nin desteğiyle hayata geçirecek.

2000 yılında maddi sorunları nedeniyle kanser tedavileri aksama riski taşıyan çocuklara ve ailelerine destek sağlamak amacıyla kurulan KAÇUV, 3 Kasım Pazar günü 41’incisi düzenlenecek İstanbul Maratonu’nda kanser tedavisi devam eden veya tedavisi tamamlanmış farklı yaş gruplarındaki çocukların 1 yıllık eğitim giderlerini karşılayacak olan "Umudum Eğitim Projesi"ni hayata geçirmek için yer alacak. Umudum Eğitim Projesi ile KAÇUV, çocukların eğitim umuduna tutunarak motivasyonlarını güçlendirmeyi ve tedavi sürecinin getirdiği maddi dezavantajlar nedeniyle eğitim hayatlarının etkilenmemesini hedefliyor. İsteyenler maratonda KAÇUV adına 21 Ekim itibariyle Umut Elçileri’ne bağışlarıyla destek olabilecek.

Eğitimin devamlılığı umudun devamı

Çocukluk döneminde görülen kanserde, tanı konması, yatarak-ayakta tedavi ve kontrol aşaması ile birlikte tedavi süreci 5 yıla kadar devam ediyor. Bu süreçte pek çok çocuk okul hayatına ara vermek zorunda kalıyor ve eğitim hakkından mahrum oluyor. Bu durum çocuğu yalnızca akademik becerilerini güçlendiren kurumdan değil aynı zamanda sosyalleşeceği ve onu hayata hazırlayan bir ortamdan da uzaklaşmasına neden oluyor.

Eğitim hayatından kopuş, geleceğe dair korku ve kaygılarını destekleyerek, çocukta eski hayatına geri dönemeyeceği endişesi yaratıyor. Tedavi sürecinde aynı zamanda maddi sıkıntılar yaşayan aileyi daha da dezavantajlı hale getirerek çocuğun eğitim hayatına dönüşünü olumsuz etkiliyor.

Umudum Eğitim projesi ile KAÇUV, tedavi sürecinin getirdiği maddi dezavantajlar nedeniyle eğitim hayatlarının etkilenmemesini ve çocukların eğitim umuduna tutunarak motivasyonlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Çünkü eğitimin devamlılığı çocukların hayatlarına dair umudun devam ettiğinin göstergesidir.

Geç Kayıtlar 31 Ekim'de

41. İstanbul Maratonu yoğun talep sebebi ile tamamlandı. Online kayıt işlemini gerçekleştirememiş olanlar için 31 Ekim Perşembe günü Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (Yenikapı Miting Alanı) düzenlenecek olan Maraton ve Spor Fuarı'nda geç kayıt imkânı sunulacak. Sporcular, fuarda yer alan sivil toplum kuruluşları arasından seçecekleri herhangi bir STK'ya bağış yapmak ve kayıt ücretini ödemek kaydıyla geç kayıt yaptırabilecek.