Kahvenin Yanında Pikan Cevizli Lezzetler Var

İstanbul Kahve Festivali altıncı yılını kutluyor. Birbirinden farklı kahve çeşitlerinin yanı sıra; seminerlerin ve yarışmaların da yer alacağı festivalde kahve yanına çok yakışan pikan cevizli eşleşmeler de ikramlar arasında. İstanbul Kahve Festivali 19-22 Eylül tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta.

İstanbul’da sonbahar demek ardı ardına etkinlikler demek. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek İstanbul Kahve Festivali de bunlardan biri. 19-22 Eylül tarihleri arasında tüm kahve severleri birleştirecek olan İstanbul Kahve Festivali’nde dört gün boyunca dünyanın farklı kahve lezzetleri ve kahve eşleşmelerine yer verilecek.

Kahvenizin yanında ne alırsınız?

İstanbul Kahve Festivali’ndeki kahvelerin pikan cevizli lezzetlerle taçlandırıldığı ikramlar her damak tadına hitap ediyor.Festival boyunca, farklı günlerde pikan cevizli lezzetlerin yer aldığı standda aktif karbon ve pikan cevizli dondurma, pikan cevizli biscotti, karamel,portakal tozu, pikan cevizli şeker ilavesiz lokum, pikan cevizli çavdar ve pikan cevizli ekşi maya ekmeği kahvelere tat katacak.

Farklı lezzetlerin yer aldığı festivalde bi kahveye ne dersiniz?