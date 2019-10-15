Kız Çocuklarının Çağrısına Duyarsız Kalmayın… Onlara göz kulak olun!

UNICEF’in hazırladığı Dünya Çocukları Durumu 2016 Raporu’na göre günümüzde dünyadaki erken ya da zorla evlendirilen kız çocuğu sayısının 700 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Eğer müdahale edilmezse 2030 yılında bu rakamın 950 milyon civarında olacağı öngörülüyor.

Sadece Türkiye için değil dünya için de önemli bir gündem maddesi olan erken yaşta ya da zorla evlendirilme konusunda sosyal bilinç oluşturmak adına 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü öncesinde anlamlı bir proje başlatıldı.

Genç kızların ve kadınların yaşam kalitelerini arttırarak kendilerini geliştirmelerine öncülük eden Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’nun (TSKF), toplumsal sorumluluk projesi “Görün Bizi”, Kocaeli Valiliği himayesinde, Kocaeli Barosu ve Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’nda düzenlenen özel bir panel ile başlatıldı.

Başta aileler olmak üzere toplulukların farkındalığını arttırmayı ama en önemlisi düzenlenecek panel ve eğitimlerle bu konuda sosyal bilinci yükseltmeyi hedefleyen proje kapsamında düzenlenen programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da katıldı.

Kız çocuklarının ve kadınların yaşamlarında risk oluşturan faktörlerden birinin de erken yapılan evlilikler olduğuna dikkat çeken Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy “Dünyadaki istatistiklere baktığımızda her yıl 12 milyon çocuk 18 yaşın altında evlendiriliyor. Her beş kız çocuğundan biri 18, dokuz kız çocuğundan biri de 15 yaş ve öncesinde evleniyor. TÜİK’in verilerine göre 16 - 17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlendirilmelerinin toplam evlilikler içindeki oranının 2003 yılında 8,1 iken 2018 yılında 3,8’e düştüğünü biliyoruz. Türkiye’de bu anlamda önemli bir mesafe alındığını görüyoruz. 2016 yılında erken evlilik Türkiye ortalaması 5.2 iken, Kocaeli’nde bu oran 2,9 idi. 2018 yılı verilerine baktığımızda ise Kocaeli’nde 16 ila 17 yaş aralığında evlenen kız çocuklarının sayısı 213, toplam evlenmeler içindeki oranı ise yüzde 1.6’dır. Bu bağlamda Kocaeli tüm Türkiye içinde 72. sırada yer almaktadır. Ne mutlu ki, birçok sivil toplum kuruluşumuzun kadınlara yönelik anlamlı, toplumsal duyarlılığı üst noktaya taşımaya odaklanan çalışmaları var. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’na da bu kıymetli proje için teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin toplumda oluşturulması hedeflenen sosyal bilinç üzerindeki önemine değinen Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nur Velidedeoğlu Kavuncu, “Bugün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorun olan kız çocuklarımızın erken veya zorla evlendirilmesine yönelik başlattığımız toplumsal sosyal sorumluluk projemiz için toplandık. ‘Görün Bizi Projesi’ ile kız çocuklarının sesi olup, başta aileler olmak üzere toplulukların farkındalığını arttırmayı ama en önemlisi düzenlenecek panel ve eğitimlerle bu konuda sosyal bilinci yükseltmeyi hedefliyoruz. Himayelerinden dolayı Kocaeli Valiliği’ne, destekleri için Kocaeli Barosu ve Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunuyorum. Hedefimiz, önümüzdeki günlerde Kocaeli’nde ebeveyn ve yetişkinlere yönelik bilinçlendirme eğitimleri ile geniş kitlelere ulaşmak” dedi.

“Çocuk ve Evlilik” neden yan yana olmamalı temalı panel…

Programda ayrıca konuya dikkat çeken “Çocuk ve Evlilik, Çocuk ve Gelin” kavramları neden yan yana olmamalı temalı bir panel düzenlendi. İletişimci Sevda Solak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Kocaeli Barosu’ndan Avukat Buse Arslan, Psikiyatrist Dr. Duygu Biçer, Kocaeli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Resmiye Özdilek ve Sosyal Çalışmacı, Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Tuğba Uğur Çinal konuşmacı olarak yer aldı.Çocuk yaşta evlilik kavramı psikolojik, sosyal, fizyolojik ve hukuki açıdan ele alındı.

Sanatçı Göksel’den projeye destek…

Projeye destek veren sanatçı Göksel de programda hazır bulundu. Görün Bizi Projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Göksel, “Ne zaman kız çocuklarının zorla ya da erken evlendirilmesine tanık olsam sarsılıyorum. Onları koruyamadığımızı düşünerek kalbim acıyor.Bu nedenle de konuya destek vermeyi çok istedim. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu’nu böylesi çok hassas bir konuda farkındalık yaratacak bir projeye başladıkları için tebrik ediyorum. Bu farkındalığın ve uygulamaların toplumun en küçük birimi ailelere kadar inmesi, toplumsal bilincin artması bizim için çok değerli” dedi.

Program, Soroptimist kadınların proje logosu basılı özel duvaklarla ‘Görün Bizi Manifestosu’nun okunmasıyla son buldu.

Proje, Kocaeli’nde ebeveyn ve yetişkinlere yönelik gerçekleştirilecek bilinçlendirme eğitimleri ile devam edecek. Projenin ilk etabısonrasında Adana, Ankara, Antakya, İstanbul, İzmir, Mersin ve Samsun olmak üzere Türkiye’nin diğer şehirlerinde de uygulanması amaçlanıyor.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) hakkında ayrıntılı bilgi için www.soroptimistturkiye.org