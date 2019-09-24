Koç'tan "İkinci Klasik Tekneler Buluşması"

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR),SETUR Kalamış Marina’da İstanbul Yelken Kulübü, Tuzla Yat Kulübü,Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü işbirliğiyle ‘İkinci Klasik Tekneler Buluşması’nı gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında, Yat Tasarımcısı Yücel Köyağasıoğlu tarafından “İstanbul’un Klasik Yelkenli Tekneleri’’ konulu panel de düzenlendi.

116 yaşındaki Romola ve 102 yaşındaki Levent yelkenlileri başta olmak üzere İstanbul’da bulunan 22 klasik teknenin katıldığı etkinliğe, Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğamiral Erhan Aydın, İstanbul Tersanesi Komutanı Tuğamiral Erdinç Yetkin, Gölcük Tersanesi Komutanı Tuğamiral Aydın Eker, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu ile emekli amiraller, yelken ve yat kulübü başkanları, deniz tarihçileri, deniz yazarları, yat tasarımcıları, tersaneciler ve amatör denizcilerin de bulunduğu 200 deniz ve tekne sever konuk katıldı. Denizde Arama Kurtarma Derneği (DAKSAR), deniz emniyeti desteği sağladı.

GÜRDENİZ'İN SÖZLERİ

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan KÜDENFOR Direktörü Amiral Cem Gürdeniz, “15 milyonluk İstanbul’da senede bir gün de olsa klasik tekneleri hatırlamamız gerekiyor. Bu kültürü korumamız lazım. Gelecek kuşaklara tarihi evleri, binaları bırakabiliyoruz. Korumaya yönelik birçok kanun ve kurum var ama aynı hassasiyeti gemi ve deniz araçları için gösteremiyoruz. O nedenle ortasından masmavi bir nehir akan 15 milyonluk şehirde karşınıza ancak 22 tekne çıkarabiliyoruz” dedi. Klasik Tekne buluşmalarının her sene yapılacağından söz eden Gürdeniz, KÜDENFOR bünyesinde Klasik Tekneler Platformu’nun kurulduğunu ve tüm Türkiye’de 1970 öncesi inşa edilmiş, klasik tekne hatlarına sahip yelkenli ve motorlu amatör tekne sahiplerini platforma davet etti.

Etkinlik, Türkiye’nin yelkenli okul gemisi statüsündeki tek gemisi olan STS Bodrum’un tasarımcısı Yücel Köyağasıoğlu’nun, 80 yıl öncesindeki İstanbul’da amatör denizcilik tarihine geçen ünlü yelkenlileri ve denizcilerini anlattığı konferans ile devam etti.

Klasik Tekneler Buluşması’nda son olarak, Tuzla Yat Kulübü’nün dingileri ve Koç Üniversitesi yelkenli filikasının yelken gösterisiyle son buldu.