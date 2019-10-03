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Konya Bilim Festivali yarın başlıyor

‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında Türkiye’deki bilimin gelişmesi ve teknolojinin gençlerle tanışması noktasında önemli bir mihenk taşı olan Konya Bilim Festivali 4-5-6 Ekim’de gerçekleşecek.

Etkinlik 03.10.2019, 13:55 Ramazan Durmuş
Konya Bilim Festivali yarın başlıyor

‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında Türkiye’deki bilimin gelişmesi ve teknolojinin gençlerle tanışması noktasında önemli bir mihenk taşı olan Konya Bilim Festivali 4-5-6 Ekim’de gerçekleşecek. Yedincisi düzenlenecek olan festival bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler ve 100’den fazla etkinliğe sahne olacak.

Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 4 Ekim, Cuma günü saat:11.00'da açılışını gerçekleştireceği festival 7'den 70'e herkesi ağırlayacak.

Uzay & astronomi, robotik kodlama, tasarım, mühendislik, nano teknoloji, havacılık, yeni teknolojiler ve daha fazlası bu yıl 150 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefleyen Türkiye’nin en eğlenceli bilim festivali “Konya Bilim Festivali” ’nde yer alacak.

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#konya #bilim festivali
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