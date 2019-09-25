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Kozmetikte yeni trend ''Minimalist Yaklaşım''

Tüketicinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 2018’de 500 milyar doları geçen kozmetik sektörünün, 2023 yılına kadar 800 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Etkinlik 25.09.2019, 14:58 25.09.2019, 15:20 Tuğçe Hanım
Kozmetikte yeni trend ''Minimalist Yaklaşım''

Tüketicinin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda 2018’de 500 milyar doları geçen kozmetik sektörünün, 2023 yılına kadar 800 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Yılda ortalama %7,14 büyüme gösteren kozmetik sektöründe tüketici alışkanlıklarının değişmesi, çevresel faktörler, sürdürülebilirlik ve sağlık sorunları minimalist yaklaşımı gündeme getiriyor. Bu kapsamda Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği, Türkiye’de ilk ve tek olan temalı “Geleneksel Uluslararası Kozmetik Kongresi”ni düzenleyecek.

BİLİMSEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Gelişen biyoteknolojik yöntemlerin endüstriyel kozmetik üretimi ile bütünleşmesi, daha az yan etki ve etken ile maksimum etki yaklaşımını gündeme getiriyor. Bu kapsamda 3’ncüsü düzenlenecek kongrenin bu yılki ana teması “Minimalist Kozmetik Yaklaşımı” olacak. Kongrede, kozmetik dünyasındaki minimalist yaklaşımı destekleyen bilimsel gelişmeler, yenilikler, yaklaşımlar ele alınacak. İngiltere, İtalya, Japonya, Taylan, Ukrayna, Portekiz, Hindistan, İsrail kongreye katılacak ülkeler arasında.

Kongreye, 10 farklı ülkeden konuşmacıların katılacağına dikkat çeken Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, “Kongrede bir ilk olarak, firmaların kendi aralarında işbirliği ve güç birliği platformu oluşturabilmeleri için özel toplantı alanları oluşturulacak. Aynı zamanda akademik ve sektörel yeni çalışmaların ve ürünlerinin sergilendiği İnovasyon Alanı olacak” diye konuştu.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Kongre Başkanı Fuat Arslan, “Ülkelerden farklı uzmanlık alanlarına sahip konuşmacılar, kongrede formülasyon, teknoloji, paketleme, regülasyon, pazarlama ve çevresel etkileri derinlemesine inceleyecek. Kongre ana oturumlarının yanı sıra her yıl yaptığımız gibi yine paralel oturumlar il

#kozmetik #Minimalist Yaklaşım #etkinlik #Geleneksel Uluslararası Kozmetik Kongresi #Kozmetik Üretici ve Araştırmacıları Derneği #kozmetik sektörü
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