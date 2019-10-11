Meme Kanseri “Merakına Yenilsin” Halk Buluşmaları Başlıyor

Roche İlaç Türkiye ile Kanser Savaşçıları Derneği iş birliği ve Multi Türkiye’nin desteğiyle hayata geçirilen Merakına Yenilsin buluşmaları Anadolu’nun farklı şehirlerindeki Forum AVM’lerde hastalar, hasta yakınları ve halkla bir araya geliyor.

Denizli ve Aydın’ın ardından Erzurum, Ankara, Trabzon, Kayseri’de ünlü oyuncu ve sunucu Derya Baykal’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek buluşmalar, “Meme Kanseri Merakına Yenilsin” sloganıyla hastalığa ilişkin akıllardaki soru işaretlerini doğru cevaplarla ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İstanbul, 11 Ekim 2019 – Meme kanseri farkındalığını artırmak ve hastalıkla ilgili soru işaretlerini, uzman onkolog ve cerrahların paylaşacağı doğru ve güvenilir bilgilerle gidermek üzere hayata geçirilen Merakına Yenilsin halk buluşmaları, Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilen Ekim ayında Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde ziyaretçilerini bekliyor. Roche İlaç Türkiye ile Kanser Savaşçıları Derneği iş birliği ve Multi Türkiye’nin çatısı altındaki AVM’lerin desteğiyle organize edilen buluşmalarda, kansere yakalanan her dört kadından birinin mücadele ettiği meme kanserinde teşhisten tedaviye tüm hastalık sürecine yönelik önemli bilgiler paylaşılacak.

Ekim ayında her ile özel olarak belirlenen uzman onkolog ve cerrahların katılımıyla Denizli ve Aydın’dan sonra Erzurum, Ankara, Trabzon ve Kayseri illerindeki Forum AVM’lerde düzenlenecek buluşmalara dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek. Etkinliklerin moderatörlüğünü yürütecek olan ünlü oyuncu ve sunucu Derya Baykal ile birlikte gerçekleştirilecek boyama aktivitesiyle katılımcılar, meme kanserine ilişkin sorularına cevap bulmanın yanı sıra keyifli zamanlar da geçirecek.

Etkinlik Takvimi