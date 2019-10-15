Mersinli mühendislere işletmelerde ''Enerji Kalitesi Çözümleri'' semineri gerçekleşti

Elektra Elektronik ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası işbirliğinde düzenlenen “Enerji Kalitesi Çözümleri” seminerlerinin 4’üncüsü Mersin’de gerçekleşti

Enerji kalitesi alanında 6 kıtada 60 ülkeye yüksek teknolojili çözümler sunan Elektra Elektronik, “Enerji Kalitesi Çözümleri” konulu seminerlerinin 4’üncüsünü TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mersin şubesi işbirliğiyle 11 Ekim’de Marehan Convention Center’da gerçekleştirdi. Mersinli mühendisler ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği seminerde Elektra Elektronik Ar-Ge Müdürü Ender Kasım, işletmelerde enerji kalitesinin önemi, elektriksel kirlilik anlamına gelen harmoniklerin zararları ve nasıl yok edileceğine dikkat çekti. Sanayicilerin yüksek meblağlarda reaktif güç cezası ödemelerinin önüne geçen aktif harmonik filtreler hakkında bilgi veren Kasım, bu yeni ürünün elektronik cihazların doğru ve tam randımanlı olarak çalışmasını sağlayarak cihazların ömrünü uzattığını vurguladı. Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtrelerini üreten Elektra Elektronik, bu ürünle maddi kayıplar, zaman kaybı ve sanayide üretim bandının durması sonucu üretimin sekteye uğraması gibi büyük sorunların önüne geçiyor.

Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik, “Enerji Kalitesi Çözümleri” konulu seminerlerinin 4’üncüsünü TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi işbirliğiyle 11 Ekim Cuma günü Marehan Convention Center’da gerçekleştirdi. Daha önce sırasıyla Karaman, Mersin ve Gaziantep’te düzenlenen “Enerji Kalitesi Çözümleri’’ seminerlerinin devamının ise Konya, Kayseri, Adana ve İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mersinli mühendisler ve sektör profesyonellerinin bir araya geldiği seminerde konuşmacı olarak yer alan Elektra Elektronik Ar-Ge Müdürü Ender Kasım, işletmelerde enerji kalitesinin önemi ve elektriksel kirlilik anlamına gelen harmonikleri yok etmenin yolları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bu noktada enerji kalitesi ölçümünün önemine dikkat çeken Ender Kasım, “Güç elektroniğinde yaşanan gelişmelere paralel olarak üretilen modern cihazlar, hem enerjiyi verimli kullanıyor hem de kullanıcıya ek olanaklar sunuyor. Ancak şebekeden yüksek akım harmonik içerik (elektriksel kirlilik) çeken bu cihazlar, elektrik şebekesinde birçok probleme ve bozulmalara neden olabiliyor. Bu bozulmaların miktarının saptanması amacıyla sistemlerde enerji kalitesi ve harmonik ölçümlerinin yapılması gerekiyor. Enerji kalitesi ve harmonik ölçümlerini gerçekleştirmek ise gerçek anlamda mühendislik bilgisi gerektiriyor. Ölçüm yapılacak noktaların seçimi ve sistemde bulunan yüklerin incelenmesi ölçüm açısından büyük önem arz ediyor. Ölçümlerin doğru olarak değerlendirilmesi ve sisteme uygulanması, gereken en doğru, uygun ve ekonomik çözümün bulunması ancak bu şekilde mümkün olabiliyor’’ diye konuştu.

Enerji kalitesi sorunlarına ve yüksek meblağlı reaktif güç cezalarına son

Endüstride ve ticari tesislerde elektriksel kirlilik anlamına gelen harmonik ve yüksek nötr toprak gerilimi kaynaklı enerji kalitesi problemlerinin önüne geçmeyi, iş kayıplarını ve üretim verimsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Elektra Elektronik, vermiş olduğu seminerde yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtrelerini ürettiğini aktardı. Dünya çapında sektördeki en yüksek performansa sahip aktif harmonik filtreleri üreten şirketlerden biri olan Elektra Elektronik, akredite test kuruluşlarında test edilip uluslararası standartlara uygunluğu tescil edilen bu ürünüyle Türk elektronik sanayisinin gerçek anlamda Ar-Ge gerçekleştiren sayılı firmaları arasında yer alıyor. Enerji kalitesi sorunları yaşayan firmalara yüksek katma değerli çözüm sunan Elektra Elektronik, işletmelerdeki elektronik cihazların doğru ve tam randımanlı olarak taahhüt edilen zamana kadar sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak cihazların ömrünü uzatıyor. En güncel ekipmanlar ve en yeni teknolojiyle üretilen Elektra Elektronik aktif harmonik filtreler, muadillerine göre daha az enerji harcıyor. Güç kalitesini iyileştiren ürün, işletmelerdeki enerji kalitesinin sürdürülebilir ve sürekli olmasını sağlıyor.

Güvenli ve sürekli elektrik için kesin çözüm

Elektra Elektronik’in ürettiği aktif harmonik filtrelerin elektrik sistemlerinin güvenli ve stabil olmasının öncelikli ihtiyaç olduğu demir çelik, denizcilik, sağlık, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi sektörlerde enerji kalitesi açısından kritik önem taşıdığının ifade edildiği seminerde, ürünün elektrik şebekelerinde harmonik kirliliğin giderilmesinde büyük rol oynayarak düşük enerji kalitesinin sebep olduğu problemlerin de önüne geçtiği belirtildi. Enerji şebekesinden sıklıkla etkilenen hassas üretim tesisleri, data center’lar, ofis binaları, alışveriş merkezleri gibi tesislerin yanı sıra rüzgar ve güneş santrallerinde de kullanılan bu yeni nesil ürün, değişken enerji yüklerinin yoğun olduğu işletmelerde akım ve gerilim kirliliklerini ortadan kaldırarak elektrik enerjisinin güvenli ve sürekli arzına olanak sağlıyor. Modüler yapısıyla kolaylıkla kapasite artırımına gidilebilen Elektra Elektronik aktif harmonik filtreler, sistemdeki akım dengesizliğini düzenleyerek nötr hattının akımını yok ediyor.

Meslekte 25, 30 ve 40. yılını dolduran mühendislere ve Elektra’ya plaket verildi

Seminer sonunda TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından meslekte 25, 30 ve 40. yılını dolduran üyelere ve desteklerinden ötürü Elektra Elektronik’e onur plaketi takdim edildi.