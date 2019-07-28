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Metromall AVM Haberleri - Metromall AVM Etkinlikleri ve Duyuruları!

Metromall  AVM Haberleri - Metromall AVM Etkinlikleri ve Duyuruları, Metromall hangi mağazalar var, Ankara Metromall Nasıl Gidilir - Ankara Metromall Şehir İçi Servis Güzergahları ve Saatleri

Etkinlik 28.07.2019, 17:50 Emir Yılmaz
Metromall AVM Haberleri - Metromall AVM Etkinlikleri ve Duyuruları!

Metromall  AVM Haberleri - Metromall AVM Etkinlikleri ve Duyuruları!

Ankara’nın Etimesgut ilçesinin en önemli yaşam merkezi olan Metromall AVM, avantajlı alışveriş fırsatlarının yanı sıra etkinliklerle ziyaretçilerinin sosyalleşmesini ve keyifli vakit geçirmesini sağlamaktadır. Ankara’nın önde gelen alışveriş merkezlerinden biri olan Metromall AVM, önemli etkinlik ve kampanyalarıyla Ankara’nın cazibe merkezidir. Metromall AVM kampanya haberleri ve etkinlik bültenlerini sitemiz üzerinden takip ederek, dünyaca ünlü markaların indirim fırsatlarından yararlanabilir ve sayısız sürpriz hediyelerden birini kazanabilirsiniz.

Kafe ve restoranlara da ev sahipliği yapan Metromall AVM, Ankara’da vatandaşların tek bir alanda tüm alışveriş ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmesine olanak tanımaktadır. Metromall AVM güncel etkinlikler ve kampanya bültenlerine haber platformumuz üzerinden erişim sağlayarak, Metromall AVM firmalarının tüm kampanyalarını görebilir ve Metromall AVM etkinliklerinden haberdar olabilirisiniz.

Merkezi konumu ve keyifli alışveriş fırsatı sunan Metromall AVM, yıl içinde gerçekleştirdiği etkinliklerle Ankara’da oldukça önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. Metromall AVM mağazalar Ankara ve çevresinde yaşayan birçok vatandaş için sürekli kampanyalar yapmaktadır. Kampanya haberlerine kolayca ulaşmak ve Ankara Metromall AVM’de sevdiklerinizle keyifli vakit geçirmek için güncel haber ve etkinlik bültenlerini sitemiz üzerinden takip edebilirisiniz.

Metromall hangi mağazalar var

Metromall Avm mağazalari ziyaretçilerin merak ettiği konular arasındadır. Metromall Mağazıcılık anlamında büyük mağazacılık, kadın giyim, Ayakkabı çanta, çocuk giyim, beyaz eşya, erkek giyim, ev tekstil, lezzet, hipermarket, hizmet birimleri, iç giyim ve çorap, kişisel bakım sağlık, optik saat kuyumculuk, sinema eğlence ve yapı market olarak katagorilendirilerek hizmet sunmaktadır.

Metromall hangi mağazalar var

Ankara Metromall AVM Mağazaları

Büyük Mağazalar : Boyner, Decathlon, defacto, HM, Lc Waıkıkı ve Zara

Ankara Metromall AVM Mağazaları

Kadın Giyim : 

ARMİNE
Kat : ZEMİN
Kapı No : 26
Tel : 0538 053 74 10

BATİK 
Kat : ZEMİN
Kapı No : 23
Tel : 0553 035 79 01

BERSHKA
Kat : 1
Kapı No : 51
Tel : 0312 502 35 96

CAZADOR
Kat : 2
Kapı No : 98
Tel :

COLIN'S
Kat : 2
Kapı No : 79
Tel : 0312 502 02 47

COLUMBIA
Kat : 2
Kapı No : 97
Tel :

DESEN TRİKO
Kat : ZEMİN
Kapı No : 43
Tel :

EKOL
Kat : ZEMİN
Kapı No : 28
Tel : 0312 504 79 09

GHISA
Kat : ZEMİN
Kapı No : 30
Tel : 0312 397 52 51

HUMMEL
Kat : 2
Kapı No : 85
Tel :

INTERSPORT
Kat : 2
Kapı No : 80
Tel : 0312 999 63 72

İPEKYOL
Kat : 1
Kapı No : 64
Tel : 0312 504 08 87

JOURNEY
Kat : ZEMİN
Kapı No : 42
Tel : 0505 630 20 54

KARTAL YUVASI
Kat : 1

Kapı No : 160
Tel : 0312 384 19 03

KAYRA
Kat : ZEMİN
Kapı No : 27
Tel : 0312 504 76 67

KOTON
Kat : 1
Kapı No : 55
Tel :

LOFT
Kat : 2
Kapı No : 79-A
Tel : 0312 502 30 19

LTB
Kat : 2
Kapı No : 102
Tel : 0312 504 07 15

MANGO
Kat : 1
Kapı No : 58
Tel : 0312 502 10 68

MAVİ
Kat : 1 - 2
Kapı No : 52 - 86
Tel : 0312 471 68 57

NETWORK
Kat : 1
Kapı No : 50-A
Tel : 0312 514 58 08

ON FASHION
Kat : ZEMİN
Kapı No : 29
Tel :

STRADIVARIUS
Kat : 1
Kapı No : 49
Tel : 0312 502 20 36

US POLO
Kat : ZEMİN
Kapı No : 24
Tel : 0312 503 06 62
VAKKO BUTİK
 

Ankara Metromall AVM Haftalık Etkinlik Duyuruları!

Türkiye’nin en güncel haber ve etkinlik platformu olan sitemiz üzerinden Metromall AVM başta olmak üzere Ankara’nın en önemli yaşam merkezleri hakkında güncel etkinlik duyurularını ve kampanyalarını anbean takip edebilirisiniz. Metromall AVM cinemaximum güncel filmleri ve Metromall AVM mağaza kampanyalarını, Ankara etkinlik duyuruları sayfamız üzerinden takip ederek, Ankara’nın en önemli cazibe merkezinin düzenlediği etkinliklere kolayca erişim sağlayabilirsiniz.

Merkezi konumu, modern tasarımı ve birçok mağazaya ev sahipliği yapan Metromall AVM, yıl içinde Ankara dışından birçok vatandaşın da ziyaret ettiği önemli bir merkezdir. Günde binlerce kişi tarafından ziyaret edilen Metromall AVM, zaman zaman gerçekleştirdiği etkinliklerle tüm Ankaralıları kendine çekmeyi başarmıştır. Metromall AVM etkinlikleri ve güncel kampanya duyurularını internet haber platformumuz üzerinden takip ederek güncel etkinliklere katılabilirsiniz.

Ankara Metromall Nasıl Gidilir - Ankara Metromall Şehir İçi Servis Güzergahları ve Saatleri

METROYLA ULAŞIM : Kızılay Metro istasyonundan Batıkent Metro hattına binip Devlet Mahallesi-1910 Ankaragücü istasyonunda inebilirsiniz.
OTOBÜSLE ULAŞIM : 531 Etimesgut - Elvankent - Sincan - Fatih - Eryaman, 
531-2 Eryaman - Fatih - Sincan - Elvankent - Etimesgut, 
541-5 (öta)Eryaman-Kızılay,
540  Eryaman - Sıhhiye,
580 Susuz Mahallesi
585 Güzelkent - Yavuz Selim Mahallesi,
542 Eryaman- Sezenler Numaralı otobüsleri kullanarak 30 Ağustos Dumlupınar Caddesi durağında inebilirsiniz.
DOLMUŞLA ULAŞIM : Sincan Fatih (Sağ), Eryaman 1-2-3-4. Etap, Eryaman Ankor, Batıkent Eryaman, Eryaman- Aşti, Dolmuşlarını kullanabilirsiniz.

Ankara Metromall Şehir İçi Servis Güzergahları ve Saatleri

Ankara Metromall Şehir İçi Servis Güzergahları ve Saatleri

Ankara Metromall Şehir İçi Servis Güzergahları ve Saatleri

Metromall AVM Mağaza Kampanyaları!

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli mağazalarından; giyim, ayakkabı, kozmetik, ev ürünleri vb. birçok farklı alanda alışveriş yapabilir, kurumsal restoran ve kafelerde sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz. Metromall AVM hem alışveriş hem de eğlence merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Ankara Metromall AVM güncel etkinliklerini takip ederek hafta sonu planlarınızı, Metromall AVM etkinlik duyurularına göre yapabilirsiniz. Kolay ulaşım avantajları ve sosyal bir merkez olması nedeniyle tüm Ankaralılar tarafından en çok ziyaret edilen mekânlardan biri Metromall AVM’dir.  

Ankara Metromall AVM İletişim - Metromall AVM Adresi - Metromall AVM Telefon Numaraları

ADRES  : Dumlupınar 30 Ağustos Caddesi No:2 Eryaman Etimesgut Ankara

Telefon : 0312 504 15 15

E-Mail  : info@metromallavm.com

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