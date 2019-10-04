Mobilya sektörünün kalbi CNR IMOB OBJET’te atacak
Dünya mobilya, ev tekstili ve dekorasyon sektörü CNR IMOB OBJET’de bir araya geliyor. 5 – 10 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda 100’ü aşkın ülkeden 500 marka ürünlerini sergileyecek.
Dünya mobilya, ev tekstili ve dekorasyon sektörü CNR IMOB OBJET’de bir araya geliyor. 5 – 10 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarda 100’ü aşkın ülkeden 500 marka ürünlerini sergileyecek.
Dünya mobilya, ev tekstili ve dekorasyon sektörünü buluşturan CNR IMOB OBJET - İstanbul Mobilya, Ev Tekstili, Tasarım, Dekorasyon ve Aydınlatma Fuarı’nda geri sayım başladı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB’in desteğiyle organize edilen fuar 5-10 Kasım tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda 100’ü aşkın ülkeden sektör profesyoneli 500’ün üzerindeki marka ile buluşacak.
5 gün boyunca yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak olan fuarda lüks ve tasarım mobilyalardan ev tekstiline, züccaciye ve aksesuardan uyku ürünlerine, halı ve kilimden aydınlatmaya kadar 500’ü aşkın markanın 10 binini aşkın ürünü sergilenecek. Dünya ticaretine yön veren katılımcı firmaların yer alacağı fuara aralarında İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, Rusya, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bulunduğu 100’ü aşkın ülkeden sektör temsilcileri ağırlanacak. 300’ü VIP olmak üzere 6 bin yabancı ziyaretçinin katılacağı fuarı 50 binin üzerinde profesyonel alıcının ziyaret etmesi bekleniyor.
Ev tekstilinin en şık örnekleri sergilenecek
Fuarda Ev Tekstili Özel Bölümü’ de yer alacak. Benzersiz desenlerin ve göz kamaştıran
tasarımların sergileneceği özel bölümde yatak örtülerinden nevresim takımlarına, perdeden kilime kadar ev tekstilinin en şık örnekleri ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuar yerli ve yabancı ithalatçılar, ihracatçılar, üreticiler, toptancılar, perakendeciler, zincir mağazalar, iç mimarlar ve dekoratörler, otel satın almacıları, kamu kuruluşları ve tasarımcıları tek çatı altında buluşturacak.
Tasarımın ve konforun ön plana çıktığı ürünleriyle göz kamaştıracak olan fuar, kalite ile stilin birleştiği en prestijli mobilya, dekorasyon ve iç tasarım ürünlerine sahne olacak. Fuar kapsamında ayrıca Avrupalı ve Türk tasarımcılar ‘Designers’ Lounge’ alanında mobilya üreticileri bir araya gelecekler. Fuarda İtalya, İspanya, İsveç, Hindistan ve Finlandiya’dan uluslararası ödüllü tasarımcılar “Design Stories” adlı seminerde geleceğin dizaynları ile ilgili sunum gerçekleştirecekler.
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