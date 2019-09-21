PTT, UPU Olağanüstü kongreye başkanlık yapacak

UPU İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, kritik önemdeki bu tarihi kongrenin başkanlığını yürütecek.

Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanı, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, dünyanın en eski ikinci uluslararası örgütü özelliğini taşıyan UPU'nun 3. Olağanüstü Kongresinin, "varış giderleri" sisteminde reform yapılması için 24-26 Eylül'de Cenevre'de düzenleneceğini söyledi.

Bozgeyik, yaptığı açıklamada, posta alanında global düzeyde en önemli organizasyon olan Dünya Posta Birliği'nin 145 yıllık tarihinin en sancılı dönemlerinden birini ve önemli bir dönüşümü yaşadığını belirterek, sektörün düzenleyici kuruluşu olan Birliğin, posta hizmetleri alanında "varış giderleri" olarak adlandırılan ücretlendirme sistemi etrafındaki tartışmalarla hem kendi geleceğini hem de posta hizmetlerinin etkileşim halinde olduğu birçok sektörü etkileyecek olağanüstü kongrenin eşiğinde olunduğunu anlattı.

Türkiye'nin 2016'da ev sahipliğini yaptığı 26. Kongre ve sonucunda ortaya konan İstanbul Stratejisi ile inovasyon, entegrasyon ve kapsayıcılık ilkeleriyle sektörün yaşadığı dönüşüme rehberlik eden çerçevenin sağlandığını anımsatan Bozgeyik, söz konusu toplantının yapılan çalışmalara zemin oluşturduğunu bildirdi.

Stratejik kararların eşiğinde olunan bu dönemde konuyu anlayabilmek için önce UPU'nun misyonunu ve önemini anlamak gerektiğinin altını çizen Bozgeyik, şöyle konuştu:

"Küresel ölçekte tek bir posta ağı/toprağı oluşturma amacıyla kurulan Birlik, bugün 192 üye ülkeyle birbirine entegre eşsiz bir ağ oluşturuyor. Ve elbette çatısı altında sağladığı bu entegrasyona ilişkin getirdiği kurallarla posta hizmetlerinde global ölçekte hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik standartlaşma ve gelişim sağlıyor."

Olağanüstü kongrenin toplanma nedeni olan ve gönderilerin sınır ötesi taşınması sonucunda ülkeler arasında oluşan ücretlendirmeyi düzenleyen "varış giderleri" sisteminin, UPU çatısı altındaki global posta ağının işleyebilmesi için hayati önem taşıdığına dikkati çeken Bozgeyik, "Gelişen teknoloji mektup gibi geleneksel haberleşme yöntemlerinin kullanımını ciddi ölçüde düşürmüşken 'posta hizmetleri'nin neden bu kadar stratejik önem atfedilen tartışmaların odağında yer aldığını anlamak ve tartışmaları doğru yorumlayabilmek için elbette posta hizmetleri diye adlandırdığımız sektörün bugün neyi ifade ettiğini bilmek gerekiyor" diye konuştu.

E-TİCARET AÇISINDAN POSTA SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

E-ticaretin sektörü posta ağının sürdürülebilirliği açısından vazgeçilemeyecek fırsatlar sunduğu gibi aslında e-ticaretin işleyişi açısından da posta ağı ve bu ağın bileşenlerinin önemli bir belirleyici olarak ortaya çıktığını dile getiren Bozgeyik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Normal şartlarda dört yılda bir düzenlenen kongrelerle işleyişini sürdüren 145 yıllık Birlik tarihinde üçüncü kez olağanüstü kongre düzenleniyor ve ikincisi de henüz geçen yıl düzenlenmişti. Bu bile yaşanan sancının göstergesi aslında."

Bozgeyik, Türkiye adına UPU'nun İdari Konsey Başkanlığını yürüttükleri bu kritik dönemde çok yönlü bir bakış açısıyla, tartışmaları farklı perspektiflerden değerlendirerek, dengeli ve adil bir çözüme ulaşmak için azami gayret gösterme anlayışı ve kongre başkanlığı sorumluluğuyla Olağanüstü Kongre'ye gittiklerini bildirdi.

Söz konusu kongrede tartışmaların, masada olan üç ana teklif çerçevesinde yürütüleceğini anlatan Bozgeyik, "Birliğin İdari Konsey Başkanı ve kurucu üyelerinden biri olarak birçok alanı etkileyecek sonuçlar getirecek bu kongre esnasında bazı hususların tüm taraflarca göz önünde bulundurulması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

BİRLİK VURGUSU

Bozgeyik, UPU'nun sektörel olarak sağladığı ortak standartlar ve buna yönelik gelişimi teşvik edici/uyumlaştırıcı yapısıyla global düzeyde herkes için hizmet kalitesinin geliştirilmesini sağlayan bir işleve sahip olduğuna işaret ederek, "Temelde yaşanan tartışmaların odağında aslında sınır ötesi ticaret kaynaklı kaygılar varsa da Birlik üyesi ülkelerin posta idarelerinin evrensel hizmet yükümlülüğü gibi çok önemli kamusal sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi ve sürdürülebilirliği için birbirini destekleyen hizmet kanallarına ihtiyaç duyulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

UPU'nun İdari Konsey Başkanı ve Kongre Başkanı sıfatıyla Türkiye olarak bakış açılarının bu anlayışla şekillendiğini ifade eden Bozgeyik, "Ulusal çıkarlarımızı gözetirken global bir ağın ancak bu ağı oluşturan üye ülkelerin farklılıklarını gözeten ortak bir payda sağlanarak sürdürülebileceğinin bilincindeyiz. Birleşmiş Milletlerden (BM) daha eski olan ve 1948'den itibaren de BM'nin postacılık alanındaki ihtisas kuruluşu olarak çalışmalarını sürdüren UPU üyesi ülkelerin, BM'nin her ülkeye eşit fırsat ilkesine dayanan ve bugüne kadar bunu koruyan bir uluslararası kuruluşun üyeleri olarak konuya yaklaşacağına ve uzlaşma yönündeki çabaların bu hassasiyetin bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin de katılmakta olduğu uzlaşma çalışmalarının bu anlayışla sonuçlandırılması tüm ülkeler için önem arz etmektedir. Tartışmaların odağındaki sıkıntıların çözümü birlik ruhuyla 'Birlik' içinde aranmalıdır." İfadelerini kullandı.

VARIŞ GİDERLERİ NEDİR?

Varış Giderleri, gönderilerin sınır ötesi taşınması sonucunda çıkış ve varış ülkeleri arasındakiücretlendirmeyi, yani global posta trafiğinin yürütülmesinde ülkeler arasındaki karşılıklı ücretlendirme/hesaplaşmayı düzenleyen temel sistemdir.