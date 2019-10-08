PTT’den "Dünya Posta Günü" pul sergisi...
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından, 09-11 Ekim 2019 tarihleri arasında "Tarihi Beyoğlu (Galatasaray) PTT Binasında “Dünya Posta Günü Pul Sergisi" düzenlenecek.
Etkinlik 08.10.2019, 10:15 08.10.2019, 10:25 Ramazan Durmuş
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından, 09-11 Ekim 2019 tarihleri arasında "Tarihi Beyoğlu (Galatasaray) PTT Binası İstiklal Cad. No:19 Beyoğlu/İSTANBUL" adresinde “Dünya Posta Günü Pul Sergisi" düzenlenecek. Sergi alanında "Dünya Posta Günü Pul Sergisi 09-11.10.2019" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.
Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar 3,00 TL bedelle, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak.
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